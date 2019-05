Dad ku dhintay diyaarad dab qabsaday dalka Ruushka

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Qiiq uuro madow ah ayaa qabsaday goobta ay diyaaradda ku gubatay

Ugu yaraan 41 qof ayaa ku geeriyootay kaddib markii diyaarad laga leeyahay dalka Ruushka uu dab qabsaday xilli ay hawada gashay ka hor inta aysan si deg deg ah u caga dhigan Garoonka diyaaradaha Sheremetyevo ee magaalada Moscow.

Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayey rakaabka diyaaradda oo isticmaalayey qalabka loogu tala galay in ay adeegsadaan xiliga ay dhacaan xaaladaha deg deg ah

Labo caruur ah oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradda ayaa ka mid ah dadka ku dhintay, sida ay sheegeen warbaahinta Ruushka.

Qof goob jooga ahaa ayaa arrintaan ku tilmaamay mid "Mucjiso" ah, diyaaradda uu dabku qabsaday waxaa saarnaa rakaab gaarayo 78 qof .

Ilaa iyo hadda ma cadda waxa dhaliyay dabka qabsaday diyaaradda.

Diyaaraddaan ayaa qorshuhu wuxuu ahaa in ay ka degto magaalada Murmansk, marka ay saacdu aheyd (14:50 GMT waqtiga dlkaasi.

Wararka la helayo ayaa sheegaya in diyaaradda lagu qasby in ay garoonkii ay ka dhaqaaqday ay si deg deg ah ugu soo laabto kadib markii la dareemay in ay ciladi jirto.

Nin lagu magacaabo Mikhail Savchenko oo saarnaa diyaradda ayaa sheegay in uu qarax maqlay isla markaana uu ku guulaystay in uu ka boodo.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Diyaaradda oo holceysa

Muuqaal baraha bulshada uu soo dhigay ayaa muujinayay dadkii rakaabka ahaa oo ka cararaya diyaaradda oo gubanaysa, waxaa uu ka qaylinayey waa noolahay iyo erayo kale.

Nin kale oo goob jooge ahaa laguna magacaabo Patrick Horlacher,ayaa BBC,u sheegay in uu la yaabay in uu arko shilka ku dhacay diyaaradda ka hor inta uusan korin diyaaradiisa.

Warar ayaa sheegaya in la wado baaritaanno la xiriira waxa dhaliyay shilkaan.

Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo ka hadlay dhacdadaan ayaa tacsi u diray qoysaskii iyo eheladii dadka dhintay.