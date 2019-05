Shirkad ay Soomaali badan u shaqeyso oo uu mashiin dadka shaqada ka eryo

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Bal ka warran haddii mashiin uu kugu waardiyaynayo tallaabo kasta oo shaqadaada kamid ah?

Waxaa laga yaabaa in aad dhowr jeer ciwaannada ku aragteen "Mashiin loo sameeyey inuu la wareego shaqaada mustaqbalka".

Arrintan ayaa waxaa goor horeba billowday sharikadda weyn ee Amazon - balse ma ahan sida aad u malaynaysid.

Bogga wararka ee The Verge ayaa ogaaday in mashiin otomaatik ah loo adeegsanayo in uu kormeero oo shaqada uu ka eryo shaqaalaha ka shaqeeya sharikadda Amazon ee xarumaha la socodka shaqaalaha.

Waxa uu ku salaysan yahay heerka wax soo saarka, sida laga soo xigtay macluumaad uu helay boggaas.

Sharikaddan weyn ee online-ka wax ku iibisa ayaa waxaa jiray in marar badan laga sheegaynayey mushaarka ay bixiso oo yar iyo in duruufo adag ay shaqaaluhu ku shaqeeyaan.

Qof kamid ah shaqaalaha sharikaddaas oo ka shaqeeya dukaamada kaydadka ah ayaa sheegtay in aanay helin fursad ay biyo ku cabto sababtoo ah shaqada laga rabo ayaa adkaysay in xitaa ay hesho fasax yar oo ay suuliga ku aaddo.

Shaqaale hore oo sharikaddaas katirsanaa ayaa sheegay in shaqalaha loola dhaqmay sidii "mashiinkii" oo kale, si joogta ahna shaqada looga eryo iyadoo lagu andacoonayo in ay ku guul darreysteen in ay gaaraan bartilmaameedkii loo baahnaa.

Qoraalka uu daabacay bogga The Verge ayaa sheegaya in kumanaan shaqaale ah oo sharikaddaas ka shaqaynayey ay shaqooyinkoodii waayeen sababo la xiriira in ay ku guuldarraysteen in ay si dhakhso ah u kala gudbiyaan badeecooyinka.



Shirkadda ayaa bilaabaysa hannaan cusub oo qalab gacan ku samays ah ay uga dhigayso maamule.

Mashiinkan ayaa la soconaya, u digaya , shaqadana ka eryaya shaqaalaha iyadoo aanay jirin wax faragalin bani'aadam ah.

Sida uu sheegay bogga wararka ee the Verge, qaab rafcaan looga qaadan karo shaqo joojintaas ayaa kamid ah hannaankan cusub.

Mashiinno dadka ula dhaqmaya sidii mashiinnadii

"Mashiinno ayaa dadka ka shaqeeya Shirkadda Amazon ula dhaqamaya sidii mashiinnadii", ayuu yidhi Stacy Mitchell, oo katirsan Mac-hadka Local Self-Reliance, oo u qareema ganacsiga maxalliga ah.

Majirto caddayn ku filan oo loo hayo bartilmaameedka loo asteeyay shaqaalaha , heerka wax soo saarka ama heerka shaqa mashiinku ay gaarsiisan tahay.

Jawaabta kaliya ee sharikadda Amazon ay siisay BBC-da, iyo inta badan hay'adaha kale ee warbaahinta, waa sidaan:

" Run ahaantii dhab ma ahan in shaqaalaha shaqada looga joojinayo nidaam otomaatic ah. Si lamid ah sida sharikadaha kaleba, waxaan leenahay bartilmaameed ku aaddan wax soo saarkeenna iyadoon la eegayn in shaqaaluhu ay yihiin kuwo sharikadda ka shaqeeya ama xaruma la socodka shaqaalaha".

Qofna waligeen shaqada ma aannaan ka eryin annagoon marka hore hubin in ay heleen taageeradeenna oo buuxda, oo ay kamid tahay in aan gacan ka siinno sidii ay shaqadooda u hagaajin lahaayeen.

Maadaama aan nahay sharikad dhaqaale ahaan koraysa, waa mas'uuliyad na saaran in aan hubinno fursado aan ku hormarin karno shaqaale waqti dheer noo shaqeeya."



Mustaqbalka shaqada

Kani ma ahan kiiskii ugu horreeyey ee mashiini uu shaqaalaha shada ka eryayo, mana ahan kii ugu dambeeyey, haddaba maxay arrintaasi uga dhigantahay mustaqbalka shaqada?

Shirkadda ayaa sannado badan adeegsanayey Tiknoolajiyadda si ay ugu kormeeraan oo ay ugula socdaan wax soo saarka shaqaalahooda.

David D' Souza, oo ah madaxa Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) ayaa qaba "in Tiknoolojiyaddu ay tahay wax aan laga fursan Karin oo ay meel kasta qabsatay, waxaan aki doonnaa sharikado badan oo tijaabinaya dhinacaas".

Su'aalo badan ayaa kasoo baxaya marka sharikaduhu ay billaabaan in wax soo saarka shaqaalahooda ay kula socdaan hannaanka mashiinnada otomaatigga ah, waxaana su'aalahaas kamid ah:

Sidee dadka looga faa'idaysan karaa, ayadoo mashiin la adeegsanayo?



Sidee ayay u saamaynaysaa shaqaalaha sida ay u arkaan sharikadda ay katirsan yihiin? Ma loo baahan yahay faragalin bani'aadam?

Will Knight, waa tifaftire sare oo qaabilsan hannaanka dib u eegista ee Artificial Intelligence MIT Technology, ayaa tusaale arrintaas ka bixinaya:

"Dadku waxay u shaqeeyaan siyaabo kala duwan waxaana suurtagal ah in ay jiraan qaabab badan oo shaqada loo qaban karo. Sidaas darteed haddii mashiin loo xilsaaro in uu la socdo wax soo saarka ayadoo lagu salaynayo tirada Email-lada ee uu qofku dirayo. Ayadoo laga yaabo in qofka kale uu samaynayo wax soo saar kaas lamid ah." Balse bal ka warran haddii heerka wax soo saarku aanu ahayn wax ku go'an? Waa wax u eg arrinta ay samaysay sharikadda Amazon.

Warka uu daabacay The Verge ayaa muujinaya in nidaamkooda otomaatigga ah uu ku xiran yahay heerka wax soo saarka kaas oo si joogto ah isu baddalaya.