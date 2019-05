Ilhaan Cumar: Waxaan dhibaato kala kulmay Donald Trump

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Koongareeska ee Mareykanka

Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in muslimiinta iyo dadka kale ee laga tiro badan yahay ee ku nool Mareykanka aanan la cabsi geli doonin isla markaasna ay si wadajir ah uga hortaggi doonaan dhibaata kasta oo caqabad ku ah.

Waxay sheegtay in hadallada uu jeediyo madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ay yihiin kuwo kala qeybinayo muslimiinta dalkaasi , horseedayana islaam naceybka.

"Waxyaabaha kaliya ah ee aan uga hortagi karno waa midnimadeena iyo isku xirnaanteenna. Marwalba, oo aan la kulanno hanjabaado waxaan isku dayeynaa in aan sida ugu wanaagsan isaga caabbinno,waxaana dadka u sheegeynaa in aanan nala yasi kari ama nala liidi Karin mana aha in nala aamusiyo" ayay tiri Ilhan.

Ilhaan oo ka hadleysay xaflad af-furin ah oo ay ka qeybgaleen muslimiinta iyo dadka kale ee ku nool Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in dadka ay ku dadaalaan ixtiraamka iyo is-qaddarinta, in badana ay usoo halgantay xuquuqda aadanaha iyo sinaanta shacabka.

Waxay sidoo kale ka dhawaajisay inay la kaluntay dhibaatooyin ay kamid yihiin hanjabaado ku saleysan islaam naceybka oo uu hurinayo madaxweyne Mareykanka iyo siyaasiyiin kale.

"Hanjabadaha qaar ee aan la kulmay waxay ku saleysan yihiin islaam naceybka ka jira dunida ee oo uu jeedinayo madaxweynaha Mareykanka iyo siyaasiyiinta qaar taas oo horseeday in nala kala qeybiyo balse wadajirkeenna ayaan uga bixi karnaa arrintaas" ayay tiri Ilhaan Cumar.

Ujeeddada kulanka ay ka qeygashay xildhibaanadda ayaa ahaa sidii sare loogu qaadi lahaa isdhexgalka bulshada, sidii looga hortagi lahaa islaam naceybka iyo si aanan loo faquuqin dadka laga tiro badan yahay.