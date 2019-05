Muxuu yahay kiiska ay Manchester City ku seegi karto ka qeyb galka Champions League-ga?

Lahaanshaha sawirka BBC Sport Image caption City ayaa wajaheysa inay seegto tartanka Champions League-ga

Kooxda dambi baarista ee xiriirka kubadda cagta Yurub ee Uefa ayaa dooneysa in tartanka horyaallada Yurub ee Champions League-ga laga mamnuuco kooxda Manchester City, haddii lagu helo dambi ah inay ku xad gudubtay xeerarka isticmaalka lacagaha.

Hase ahaatee, waxaa la sheegayaa in go'aanka kama dambeysta ah uu wali gacanta ugu jiro madaxa kooxda baaritaanka oo lagu magacaabo Yves Leterme.

Ninkan oo ah Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Belgium ayaa horkacaya guddiga madaxa bannaan ee Uefa u qaabilsan baaritaannada ku saabsan habka ay kooxuhu u isticmaalaan kharashka soo gala.

Isbuucan gudihiisa ayaa lagu wadaa in go'aan laga soo saaro arrintan, iyadoo markaas la ogaan doono in City ay xilli ciyaareedka soo socda ka qadi doonto ka qeyb galka Champions League-ga iyo in kale.

Go'aanka ku saabsan kiisaska noocan ah ayaan ku xirneyn in loo codeeyo, waana mid si gaar ah uu u leeyahay guddoomiyaha oo kaliya.

Balse qaar kamid ah saraakiisha la shaqeysa ayaa lagu soo warramay inay si adag u qeexeen ra'yigooda ku aaddan in Man City lagu ganaaxo mamnuucis hal xilli ciyaareed ah, taasina ay tahay ciqaabta ku habboon.

Maxaa lagu eedeynayaa Manchester City?

Mr Leterme iyo kooxdiisa ayaa marka hore eegaya caddeyn shaaca ka qaadday arrimahan oo sanadkii lasoo dhaafay lagu daabacay wargeysyada ka faallooda arrimaha ciyaaraha.

Xogta ayaa lagu xusay eedeyn ku saabsan in Man City ay jabisay shuruucda isticmaalka lacagaha, iyagoo aan meelna ku sheegi karin malaayiin gini oo ay ka heleen heshiisyo ay galeen.

City ayaa sannadkii 2014-kii lagu ganaaxay lacag dhan 49 malyan oo gini, kadib markii lagu helay inay shuruucdaas ku tunteen.

Haddii Man City laga saaro booska ay ku lahayd Champions League, waxaa suurtagal ah in lagu baddalo Arsenal oo horyaalka ku dhameysatay kaalinta 5-aad.

Manchester City oo hanatay Horyaalka Ingiriiska

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption City ayaa sanadkii 2-aad oo isku xiga ku guuleysatay horyaalka

Kooxda Manchester City ayaa ugu dambeyn dib ugu guuleysatay horyaalka Premier League-ga ingiriiska.

City ayaa soo afjartay loollankii adkaa ee ay kala kulmeysay kooxda ay aadka igu dhawaayeen ee Liverpool, taasoo rajo ka qabtay in horyaalka loo caleema saaro.

Wiilashada macallin Pep Guardiola ayaa markii hore gool looga naxsaday kulankii ay la ciyaarayeen kooxda Bringhton, laakiin 4 gool oo ay dib ka keensadeen ayaa u suurta galiyay inay xaqiijiyaan hanashada horyaalka xiisaha badan.

Man city ayaa laga sugayay inay maanta badiyaan, iyagoo ogaa in haddii ay libiqsadaan uu farahooda ka baxayo koobka haabaneysay Liverpool oo 2-0 uga badisay kooxda Wolves.

Horyaalkan ayaa loo arkayay inuu aad uga xiiso badnaa kii sannadkii hore ee ay City ugu guuleystay 100 dhibcood, sababtoo ah waxaa markan cagta cagta u saareysay Liverpool oo uu horyaalka uga vaxsaday faro ciddi leh.

City ayaa ku dhameysatay 98 dhibcood halka Livrpool oo 1 dhibic oo qura ka hooseysay ay heysatay 97 dhibcood.

Waxaa la ciyaaray kulankii 38-aad, ahna kulanka ugu dambeeyay tartanka horyaalka Premiere league.

Dhammaan 20-ka kooxood ee horyaalka uu ka kooban yahay ayaa wada ciyaarayay, koox walbana waxay dooneysay inay guul kusoo khatinto xilli ciyaareedka, laakiin qaarkood ayaa guul darro ku gabo gabeeyay.

Marka laga soot abo Manchester City, Brighton, Liverpool iyo wolves, oo isha si weyn loogu hayay.

Kooxaha kale waxay ahaayeen:

Arsenal oo 3-1 uga badisay Burnley

Crystal Palace oo 5-3 ku garaacday Bournemouth

Newcastle oo 4-0 dirtay Fulham

Leicester City iyo Chelea oo 0-0 iskula garab dhacay

Cardiff oo ku ciil baxday Manchester United 2-0-na ku xagxagatay

Southampton iyo Huddersfield oo 1-1 ku kala baxay

Tottenham iyo Everton oo muruqooda is tusay 2-2-na isla dhaafi waayay

Iyo Westham oo 4 iyo 1 ugu awood sheegatay kooxda Watford.

Dhanka kale, Weeraryahanka kooxda Liverpool Maxamed Salax ayaa abaal marinta kabaha dahabka ah ee lagu helo gool dhalinta ugu badan ee horyaalka waxa uu la wadaagayaa Sadio Mane oo ay isku koox yihiin iyo laacibka kooxda Arsenal Aubameyang.

Salah oo heystay 22 gool ayaa maanta ku guul darreystay inuu sii badiyo waxaana isla maanta kusoo gaaray Mane iyo Aubameyang oo kala dhaliya mid 2 gool.

Kun Aguero ayaa ku dhameystay 21 gool inkastoo uu maanta 1 gool u dhaliyay kooxdiisa Manchester City.