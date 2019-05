Askar Soomaali ah oo isugu soo haray saldhig boolis oo Mareykanka ku yaalla

Lahaanshaha sawirka KSTP TV

Arrin taariikhi ah ayaa Sabtidii iyo Axaddii la soo dhaafay ka dhacday xarunta booliska ee Metro Transit, kaddib markii ay shaqada isugu soo aadeen askar ka soo wada jeeda Jinsiyada Soomaalida.

"Waxaan qabannaa telefoonnada, waxaan ilaalinnaa dadka, taasina waxay ii tahay khibrad cajiib ah." Ayuu yiri Cabdicasiis Maxamed oo ka mid ahaa askarta ka howlgaleysay xaruntaas.

Maxamed wuxuu ku biiray booliska sanadkii 2018-kii, wuxuuna gobolka Minnesota tagay isaga oo 8 sano jir ah.

Xarunta oo ay ka howl galaan askar ku dhaw 120 ayaa 7 ka mid ah ay yihiin Soomaali .

"Waxaan joognay xarunta, ma'ahan arrin la qorsheeyay, balse si wada jir ah ayaan isugu soo aadnay," ayuu yiri.

Jaylani Hussein oo ka tirsan maamulka dhanka xiriirka Islaamka iyo Mareykanka ayaa sheegay, in gobolka ay ku suganyihiin shacab badan oo ah Soomaalida Mareykanka ku nool, uuna arrinkan askarta ka caawinayo ka hortaga caqabadaha ay wajahaan.

"Waxaa laga yaaba markay dadka shacabka ah la kumlaan inay dareemaan farxad, maxaa yeelay waxay la kulmayaan qof u eg iyaga oo luqadooda fahmaya," ayuu yiri.

Maxamed ayaa sheegay in isaga iyo saraakisha kale ay halkan u joogaan sidii ay u ilaalin lahaayeen qof walba.

Arrinta ay samaynayaana, waxay noqonaysaa mid taariikhda gasha.

Horay ayaa wiil Soomaali ah oo askari ka ahaa gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka loogu helay in uu dilay haweenay reer Australia ah oo aan hubaysnayn.

Maxamed Nuur ayaa toogasho ku dilay Ruszczyk Damond oo aadday dhanka gaariga uu askarigu ku jiray iyada oo rabtay in ay ku wargaliso in ay ka shakiday in guri ay daris yihiin oo Minneapolis ku yaalla uu kufsi ka dhacayo, arrintaasina waxay dhacday 15-kii bishii Luulyo ee sannadkii 2017-kii.

Maxamed oo 33 jir ah ayaa toddobaadkii hore qiray in uu rasaasta furay isaga oo ka baqaya in isaga iyo askarigii la shaqaynayay weerar gaadmo ah lagu soo qaaday.

Damond ayaa 40 sano jirtay waxayna ahayd macallimad dhigta jimicsiga yoga loo yaqaanno, waxayna ka soo jeedday magaalada Sydney.