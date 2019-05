BBC ayaa u dabaaldegeysa 100-kii maalmood ee ugu horreysay ee Barnaamijyada raadiyaha iyo digital-ka ay idiinkaga imaanayaan magaalada Nairobi, lagana soo wareejiyay London.

Haddaba waxaan dhageystayaasheena iyo akhristayaasha wararkeeda la wadaageynaa horumarka aan sameynay, bilihii lasoo dhaafay.

Bishii Abriil oo kaliya, sheekooyinkii aan BBCSomali.com ku daabacnay, waxaa la akhristay kudhawaad 6 milyan oo jeer.

Halka muuqaalada aan ku baahinay barteena Facebook, la daawaday in ka badan 17 milyan oo jeer, waxaana laga falceliyay illaa 14 milyan oo jeer.

Bishii Abriil sheekadii loogu daawashada badnaa Facebook, waxa ay ahayd tii ku saabsanayd wiilkii doobiilaha ahaa ee reerkooda ay deyriyeen, waxaana dhagaysatay ku dhowaad nus malyuun qof, halka tan xigtay oo ku saabsanayd maxkamaddeyntii kiiskii Caa'isho Ilyaas ee kufsiga ay dheehdeen 428 kun oo qof.

Dhanka bogga, ma xasuusataa sheekadii ku saabsanayd Maamulka Galmudug oo dowladda federaalka ku eedeeyay in ay maamul kale ka dhisayso Cadaado, iyo sheekadii Imaamkii 100 sano jirka ahaa ee Muslimka ahaa ee galay kaniisadda?; labadaasi sheeko waxay ka mid ahayeen kuwa looga akhriska badnaa.

Sideen u xulanaa wararka?

Tirakoobyada aan idinla wadaagnay ka sokoow, waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay la qabsan la'yihiin wararka iyo qoraalada qaar ee aan boggan ku faafino.

BBC Waxay u adeegtaa dhageystayaal kala duwan oo isugu jira dhallinyaro, dad da' ah iyo dumar, waxayna xiiseeyaan warar kala duwan. Waxaa jira kuwa jecel wararka arrimaha bulshada, halka kuwana ay ka helaan wararka la xiriira siyaasadda iyo amniga.

Haddaba sababta waxa sharaxaya madaxa laanta afka Soomaaliga Cabdullahi Shekh Cabdirisaaq.

"In malaayiinta jeer la akhristo ama la daawado sheekooyiinka aan so bandhigno waxay muujineysaa in inta badan dhageytayaasha ay ka helaan waxyaabaha aan soo bandhigno, balse waxaa jiro tiro yar, oo dhageystayaasha sharafta leh ka mid ah oo aan la qabsan hannaanka cusub ee aan wax u qorno, iyo welibo xulashada sheekooyinka". Ayuu yiri Cabdullaahi.

Wuxuu intaa ku daray: "Waan raalligelineynaa, waxaana ka codsanaynaa inay isku dayaan inay la qabsadaan cinwaannadeenna cad-cad, ma jirto, mana jiri doonto sheeko aan ka cabsanayno, ama aan ka xishooneyno, waana sababta aan is leeyahay way u kordhayaan dhageystayaasheenna."

BBC Somali waxaa ka go'an in ay qofkaste oo dhageystayaasha ka mid ah gaarsiiso wararka uu xiiseeyo "iyadoo la dhowrayo dhaqanka."

Waxay sidoo kale BBC Somali u mahadcelineysaa dhammaan dhageystayaasha ku taxan barnaamijyadeena. Inagoo tixraaceyna wararka loogu akhriska badan yahay, ama kuwa ay dad badan ra'yigooda ka dhiibtaan, waxaan xulanaa warbixinno la mid ah kuwaas oo isugu jira, wararka cusub oo falanqeyn dheeraad ah lagu daray, kuwa waxbarashada iyo dhiiragelinta ee xiriirka la leh dhallinyarada iyo dumarka iyo warbixnnada la midka ah.

Laanta af Soomaaliga ee BBC ayaa Soomalida warar u tebineysay muddo ka badan 60 sano, haatanna waxaa qeybta raadiyaha ku soo biiray qeybaha internet-ka iyo baraha bulshada, kuwaas oo durbadiiba u muuqda inay shacbiyad weyn ku dhex-leeyihiin da' yarta Soomaalida iyo qeybaha kale ee bulshada.