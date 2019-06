Gaashaan Dhigga Maraykanka oo ka digay in la siyaasadeeyo milatariga

Lahaanshaha sawirka Reuters

Wasaaradda Gaashaan Dhigga ee dalka Maraykanka ayaa ka digtay in Aqalka Cad uu siyaasadeeyo milatariga, iyadoo bartanka lagaga jiro muran ku saabsan markab ay isku magac yihiin John McCain oo ah Senator hore oo geeriyooday.

Toddobaadkii hore ayuu Aqalka Cad dalbaday in la qariyo markabka USS John S McCain inta madaxweynuhu uu khudbadda ka jeedinayo Japan.

McCain oo sannadkii hore geeriyooday ayaa aad u dhaliili jiray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.

Qorshahaas lama dhaqangalin, Patrick Shanahan oo ka mid ah madaxda waasaradda Gaashaan Dhigga ayaana sheegay in uusan sii wadayn baaritaan arrintaas ku saabsan.

"Siyaasadayn boos ugama bannaana milatariga," ayuu yiri Shanahan oo saxafiyiinta la hadlay. "Arrintanna sida ugu habboon ayaan wax uga qaban doonaa" ayuu intaas ku sii daray.

Gaashaanle dhexe Joe Buccino oo ah afhayeenka Shanahan ayaa sheegay in wasaaradda Gaashaan Dhiggu ay arrintan la soo qaadday Aqalka Cad ka dib kulan ay Jimcihii yeesheen.

Agaasimaha Aqalka Cad Mick Mulvaney ayaa warbaahinta Maraykanka ee NBC u sheegay in ay u badan tahay in qof ka mid dadkii madaxweynaha la socday uu codsaday in meesha laga dhaqaajiyo markabka.

Balse wuxuu sheegay "in arrintaas aysan sabab la'aan isaga dhicin" sidaas daraadeedna aan qofna loo eryi doonin codsigaas".

Madaxweyne Trump ayaa codsigaas difaacay toddobaadkii hore, wuxuuse sheegay in uusan ka warhayn in codsi noocaas ah la sameeyay, balse qofkii sameeyay "uu wanaag" ula jeeday ficilkiisa.

John McCain oo ah ninka loogu magacdaray markabka dagaalka ee Maraykanka ayaa horay uga soo mid noqday milatariga, wuxuuna sidoo kale ka soo mid noqday Aqalka Senatka isaga oo ka tirsanaa xisbiga Jamhuuriga ayaana laga soo doortay gobolka Arizona.

Markii uu socday dagaalkii Vietnam Senator McCain ayaa gacanta lagu dhgay wuxuuna xabsi ku jiray shan sano iyo bar isagoo la jirdili jiray.

Eedaymihii uusan la gaban jirin ee uu u jeediyay Trump intii lagu guda jiray ol'olihii doorashada ee sannadkii 2015 ayaa horseeday in ay aad isaga soo horjeedsadaan, waxayna arrintaasi socotay tan iyo intii uu ka dhimanayay bishii Agoosto ee sannadkii hore, waxayna xataa sii socotay geerida McCain ka dib.