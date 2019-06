Norway oo wiil Soomaali ah ku abaalmarisay geesinimadiisa

Lahaanshaha sawirka Maxamed Xuseen

"Waxay ahayd xilli dambe oo habeen ah oo hooyo iyo walaallo ay jiifeen. Keligeey ayaa reerka ka soo jeeday, fadhiga Ayaan wax ku akhrisanayay," ayuu yiri Maxamed Xuseen.

Wuxuu arkay gurigii ay degganaayeen oo gubanaya, wuxuuna bannaanka u saaray dhammaan dadkii ku jiray qeybta kore oo iyagu ay ku noolaayeen.

"Markii aan bannaanka u soo baxnay, waxaan aragnay wiil yar oo iskudeyaya inuu daaqadda jebiyo, waan caawinay, waana ka soo bixinay dhismaha," ayuu hadalka ku daray.

"Wuxuu ii sheegay in walaakiis uu ku jiro gudaha guriga, Markaas ayaa gudaha u galay si aan u caawiyo wiilkaas oo sideed sano jir ah."

Wiilka yar ee uu badbaadiyay wax miyir ah malahayn, wuxuuna ku caburay khiikha. Xilliga uu guriga galayay dabka ayaa xoog badnaa, wuuna arki waayay gudaha guriga, sida uu BBC Somali u sheegay.

Maxamed ayaa sheegay: "Waxaan isticmaalay tooshka telefoonkeyga, waxaan arkay isagoo maradii iyo dharkii kali ee uu xirnaa ay gubteen."

Markii uu soo badbaadiyay wiilka yar, Maxamed waxaa gacmaha ka gaaray dhaawac fudud, wuxuuna ku caburay khiikha. isaga iyo canuga uu badbaadiyay waxaa loo qaaday isbitaalka.

Maxaa ku dhiirageliyay inuu halista u bareero

Waxay ahayd xilli aan la sugi karin dabdemiska, maadaama dabka uu aad u xoogganaa, qeybo badan oo guriga ahna ay gubteen.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Sawir hore

Maxamed oo guriga ka galay dariishadda, wuxuu qiray in ''Alle uu ku hagaajiyay in uu ficilkaas sameeyo."

''Haddii aan sugi lahaa dabdemiska, canugaas nolol laguma soo badbaadin lahayn. Markay yimaadeen, guriga aad buu u baaba'ay".

Abaalmarinta la siiyay

Maxamed Xuseen waxaa la guddoonsiiyay billad dahab ah oo ah abaal marin la siiyo dadka naftooda u biimeeya badbaadinta nolol kale. Waana qofkii 15-aad ee Norway ay siiso abaalmarintaas.

''Aniga ficilkaas uma sameyn in billad la igu siiyo. Waxaa ii muuqatay oo keli ah in canugaas yar uu u baahnaa in la caawiyo, waxaana u qabtay wixii aan u qaban karay", ayuu yiri.

Caafimaadka wiilkii uu badbaadiyay ayaa hadda soo hagaagay wuxuuna aadaa iskuulka. Maxamed ayaa weli la xiriira reerkiisa.

''Waxay igu noqotay farxad wayn oo aan marnaba fileyn, maadama aan horey la iigu sheegin," ayuu yiri.

Gudoomiyaha gobolka uu deggan yahay, oo ku booqday iskuulka uu dhigto Maxamed, ayaa gudoonsiiyay abaalmarinta.