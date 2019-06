Maayar soo jeediyay dilka dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda

Lahaanshaha sawirka Carbon Hill

Maayarka magaalo ka tirsan gobolka Alabama ayaa la sheegay inuu ku baaqay in "la dilo" dadka isku jingsiga ah ee isku taga. hadalkaas wuxuu ku dhahay farriin uu Facebook ku qoray oo markii dambe la tiray.

Mark Chambers ayaa dadkaas iyo "dumarka sida ragga u lebista ama ragga sida dumarka u lebista" barbar dhigay "dadka caruurtaa dila" iyo "hanti wadaagga", Sida uu baahiyay TV-ga WBRC.

Maayarka magaalada Carbon Hill, ayaa hadda ku doodaya in macnaha hadalkiisa la badalay, ka dibna raaligelin ayuu bixiyay.

Koox u ololeysa xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isku taga ayaa dalbaday inuu xilka ka dego. Maayarka ayaanna weli ka hadlin arrintaas.

Sida laga soo xigtay WBRC, Mr Chambers ayaa Facebook geliyay sawir lagu qoray far waaweyn oo dhaysa: "Waxaan ku dhex nool nahay bulsho ay dadka isku jinsiga ah ee isku galmaado ay noogu khudbeynayaan anshaxa, "dumarka sida ragga u lebista ama ragga sida dumarka u lebista" ay nagala hadlayaan seyniska aadanaha, dadka caruurta dila ay ka hadlayaan xuquuqda aadanaha, iyo hanti wadaagga oo inoo sharaxaya dhaqaalaha!"

Maayarka ayaa qoraalkaas ku hoos qoray: "Waddada keli ah ee lagu bedeli karo waa in dhibaatada la dilo. Waan ogahay in ay adagtahay in la dhoho, balse haddaan la iska leexin, ma jirto si kale oo lagu xallin karo."

Hadalkaas wuxuu dhaliyay in maayarka lagu cadaadiyo inuu iscasilo. Cadaadiskaas dhinacyada uu ka imaanayo waxaa ka mid ah urur u dooda xuquuqda aadanaha oo fadhigiisu yahay Alabama.

Ururka ayaa sheegay in hadalka Mr Chambers uu yahay "argigixin, aan sabab lahayn oo aan la aqbali karin".

"Dadka LGBTQ waxay wajahayaan rabshado xad dhaaf ah iyo xad gudubka ee noloshooda maalin laha ah - xaqiiqadana waa arrin dhab ka ah Alabama. Maayar Chambers waa in lala xisaabtamo," ayay sheegeen.

Mr Chambers ma muujin inuu iska casilidoono xilka maayarka Carbon Hill, oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka yar 2,000 oo qof oo 240km u jirta magaalada Montgomery ee xarunta Alabama.

Markii TV-ga WBRC uu la xiriiray, wuxuu beeniyay inuu farriintaas qoray. Balse markii labaad ee la wacay ayuu qirtay in farriinta ay si khalad ah bulshada ku arkeen, uuna doonayay inuu si gaar ah ugu diro qof ay saaxiibo yihiin.

Intii uu la hadlayay telefishinka, Mr Chambers wuxuu soo hadal qaaday qaxootiga oo uu ku tilmaamay kuwo "aan u mahadcelin dadka" wuxuuna ku dooday in ay Mareykanka la wareegayaan.

Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in maayarka uu raaligelin ku qoray Facebook: "Inkastoo aan aaminsanahay in hadalkeyga aan micnaha laga dhuuxin, mana bartilmaameedsan LGBTO, waan ogahay in ay khalad tahay in la dhoho qof hala dilo".

Mr Chambers wuxuu maayarka Carbon Hill ahaa, tan iyo 2014-kii.