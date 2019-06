"Dawlad baa ka dambaysay" weerarkii Imaaraadka lagu qaaday

Lahaanshaha sawirka AFP

Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay u sheegay "in ay u badan tahay in dad dawlad salka ku haya ay ka dambeeyeen weerarradii lagu qaaday afarta markab ee xeebaheeda ku sugnaa.

Weerarradii dhacay 12 bishii Maajo waxay ahaayeen kuwo "farsamadoodu sarrayso oo abaabulan," sida ay ku sheegay warbixinta ay soo saartay.

Isutagga Imaaraadka Carabta ma aysan sheegin cidda ka dambaysay weerarkaas, kaas oo sidoo kale lagu bartilmaameedsaday maraakiib ay lahaayeen Sacuudi Carabiya iyo Norway.

Maraykanka ayaa weerarradaas ku eedeeyay Iiraan, balse Tehran ayaa diidday arrintaas waxayna ku baaqday in baaritaan la sameeyo.

Masar oo sheegtay in xiisadda Khaliijka lagu xalin karo uun Qadar oo shuruudahooga fulisa

Nin malaayiin dollar ku dhacay magaca boqortooyada Sucuudiga

Sacuudiga 'ma dal arxan daran baa'?

Weerarradan ayaa 12 bishii Maajo ka dhacay gudaha biyo xadeedka Imaaraadka, gaar ahaanna bariga Fujairah oo wax yar uun ka baxsan marin biyoodka Hormuz.

Masuuliyiinta Imaaraadka ayaa sheegay in afar markab lagu qaaday "weerarro minjo xaabin ah".

Ma jiraan dad ku dhintay weerarradaas balse Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in labo ka mid ah maraakiibtooda ay soo gaareen "waxyeelo baaxad leh".

Markab kale oo kuwa shidaalka qaada ah ayaa ka diiwaan gashanaa Norway, halka midka afraadna Imaaraadka laga lahaa.

John Bolton oo ah la taliyaha ammaanka qaranka ee Maraykanka isla markaasna wakhti dheer u ol'olaynayay in la badalo xukuumadda Tehran ayaa sheegay "in ay caddahay" in Iiraan ay ka dambaysay weerarkaas.

Maraykanka ayaa weerarradaas u arka "ol'ole baaxad wayn" oo ka dhan ah iyaga iyo xulafadooda.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan ayaa eedayntaas ku tilmaantay "mid axmuqnimo ah.