Sida aad uga falceliseen sheekadii aheyd "qabilkaaga maka bixi laheyd"

Dad badan ayaa si kala duwan fikirkooda uga dhiibtay warbixintii ahayd "adiga maka bixi lahayd qabiilkaaga?"

Foosiya Maxamed Ciise ayaa bilaawday olole bulshada soomaalida ay uga wecyigelinyso dhibaatooyinka ka dhasha qabyaaladda oo sameysay hal ku dhig ah' Ka bax qabilkaaga'.

Qaar kamid dadka fikraddooda ka dhiibtay sheekadan ayaa ku kala aragti duwan in laga baxo qabiilka ama in in kale.

Qof magaciisa ku sheegay Guyaal Cabdiqaadir ayaa sheegay in isagu uusan qabin inuu ka baxo qabilkiisa isla markaasna haddii uu isaga qabilkiisa uu dhibaato la kulmi karo.

Suleymaan Xaaji Daa'uud oo kamid ah dhageystayaasha ku xiran BBC ayaa ka dhawaajiyay in bulshada soomaalida aysan ka tegi karin qabiilka maadama uu ka qeyb yahay noloshooda.

Dadka qaar ayaa qabaa in qabiilka uusan wax faa'ido laheyn ayna habboontahay in aanan lagu sii jirin.

Gabadh magaceeda ku sheegtay Ladan Imaan ayaa waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay ku biirto ururada kasoo horjeedo qabiilka si ay uga baxdo qabiilkeeda.

Ayaan Cumar waxay qabtaa in qabiilka aanan adduunka laga yaqaan balse jiritaanka dowlad soomaaliyeed ay tahay waxa mideynayo bulshada.

Waxay sidoo kale sheegtay in qabiilka uu yahay sida cudur oo ay daawadiisa tahay ka bixiddiisa.

Inkastoo qur'aanka kariimka ay ku jirto aayad sheegaysa in sababta qabiilka loo sameeyey ay tahay isku aqoonsi, iyadoo ay taasina ka macno tahay in qabiilka uusan khuseynin dagaal iyo siheyb sooc toona.

Cabdiraxmaan Maxamuud Aar ayaa soo dhaweeyay fikradda ah 'ka bax qabilkaaga' oo uu ku sheegay in muhiimadda qabiilka ay tahay oo kaliya ah in laisku garto.

Qabyaaladda oo huwan qabiilka ayaa waxaa la sheegaa inay qayb weyn ka qaadatay dib u dhac Somaalida.

Mararka qaarkooda soomaalida waxay isku laaysaa qabiil qabyaalad huwan.