Guuguule loogu tala galay in carruurta Af-Soomaaliga lagu baro

Lahaanshaha sawirka Abdiqadir Seeraar Image caption Barnaamijkan magaciisu yahay Guguule waah ab casri ah oo ku shaqeeya aaladda casriga ah

Barnaamijkan magaciisu yahay Guuguule waa hab casri ah oo ku shaqeeya aaladdaha casriga ah sida Mobilka, Ipad iyo kumbuutarka, waxa loogu tala galay carruurta Soomaalida ee ku nool aduunka in ay ka bartaan luuqada iyo dhaqanka Soomaaliga

''Barnaamijkan ama AP-kan Guuguule waxan u diyaarinay qaybo kala duwan oo dadka isticmaala,tusaale carruurtu qaab ayay u isticmaalayaan, waalidkuna qaab ayey u isticmaalayaan, sidoo kale macalimiinta Af-Soomaaliga dhigana si ayay u isticmaalayaan, waa Hab dhisan oo faa'iido u leh ubadka, waalidku waxa uu la soconayaa sida carruurtoodu ku yihiin aqriska Af-Soomaaliga, inta Buug ee ay akhriyeen,inta ay nidaam barasho ciyaareed ku ciyaareen, halkaas ayuu ka maamulayaa ilmihiisa'' sidaas waxa BBC-da u sheegay Abdiqadir Seeraar oo ah madaxa hay'ada Danguud ee fadhigeedu yahay Sweden.

Dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Qurbaha ayaa waxa lasoo darsay caqabado dhanka Afka iyo dhaqanka ah, waa hadalhaynta ugu badan ee dadka Soomaalida qurbuhu ay is waydiiyaan marka ay sheekaysanayaa sida in carruurtaadu Af-Soomaali ku hadli karaan .

Lahaanshaha sawirka Abdiqadir Seeraar Image caption Barnaamijkan magaciisu yahay Guguule waah ab casri ah oo ku shaqeeya aaladda casriga ah

Caqabadan waxa loo sababeeyaa saamaynta bulshooyinka ay u tageen oo ka awood bata ku hadalka Af-Soomaaliga oo ku kooban waqtiga caruurtu joogto Guriga.

Waqtigan lagu jiro waxa si wayn loo adeegsadaa aaladda casriga ah ee shaashadaha wax laga daawado, caruurtu waxay inta badan ku mashquulaan isticmaalka muqaalada Cartoonka kala duwan oo lagu turjumay luuqado kale, halka si carruurta loogu madadaaliyo in lagu mashquuliyo Mobilada,taasina waxay sababtaa in Carruurtu qaataan dhaqamo kale, seeraar oo arintan ka hadlaya ayaa sheegay in xalku noqon karo in la sameeyo barnaamij wax ka badali kara aqoonta luuqada Soomaaliga.

Lahaanshaha sawirka Abdiqadir Seeraar Image caption Barnaamijkan magaciisu yahay Guguule waah ab casri ah oo ku shaqeeya aaladda casriga ah

''Qaasatan Carruuraha qurbaha waxa loo dhex galiyay aqoontii ciyaar, in loo ciyaareyo si ilmuhu u jeclaado waxa uu sameynayo, waxan ku guulaysanay in aan aaladda casriga ah aan u dhex galino barshadii Af-ka Soomaaliga iyo aqoontii waxbarashada kala duwan oo aad u anfacaysa ubadka qurbaha''

Lahaanshaha sawirka Abdiqadir Seeraar

Waalidin badan oo qurbaha ku nool ayaa sannad walba u soo socdaala wadanka Soomaaliya si ay u kobciyaan ku hadalka luuqada Af-Somaaliga ee Carruurtooda,halka badankoodu aysan haysan dhaqaale ay ku yimaadaan dalka,barnaamijkan iyo kuwo kale ayaa qayb ka noqonaya xalka caqabadaha barashada Af-Soomaaliga.