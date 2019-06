"Waxaan helay wiil uu walaalkay dhalay oo aan 40 sano raadinayay"

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Javier Darroux , adeerkii iyo madaxa hay'adda

Nin waalidiintiisa ay afduubteen sirdoonka dalka Argentina sanadkii 1977 ayaa haatan dib ula midoobay qoyskiisii ay kala maqnaayeen muddo 40 sano ah.

Javier Darroux Mijalchuk waxa uu jiray 4 bilood oo kaliya markii aabihii oo ahaa dadka xuquuqda aadanah u dooda iyo hooyadii oo markaasi uur lahayd la waayay iyagoo ku sugan magaalada Buenos Aires.

Waxaa markii dambe korsaday qoys aanan garanayn heybtiisa.

Balse sannado kadib, waxa uu billaabay in uu ka shakiyo qoyskan uu la nool yahay waxa uuna cawinaad ka raadsaday urur xuquuqda aadanaha u dooda oo lagu magacaabo Grandmothers of the Plaza de Mayo.

Ururkaan ayaa ka caawqiya sidii ay qoysaskooda ku heli lahaayeen caruurta waalidiintooda la dilay amaba la waayay xilligii Argentiina ay maamulaysay dawladdii milatariga ee kali taliska ahayd, taas oo dalkaasi xukumaysay intii u dhaxeysay sanadadii 1976-kii ilaa 1983-kii.

Mr Darroux ayaa noqonaya qofkii 130-aad ee ay hay'adda ka caawiso in uu dib ula midoobo qoyskiisa.

Dadka ehelkooda la raadinayo ayaa baaritaanno lagu sameeyaa dhacaankooda hiddasidaha ama DNA-da.

Isagoo la hadlayay weriyeyaasha ayaa waxa uu u maahad celiyay adeerkii Roberto Mijalchuk oo muddo afartan sano ah isaga raadinayay.

"Waa farxad weyn, haddii aan qeexana xaaladda aan ku suganahay, ma jirto wax iiga muhiimsan in aan 40 sano kadin adeerkay marxabeeyo," ayuu yiri Mr Darroux

Lama yaqaanno waxa ku dhacay waalidiinta Mr Darroux kadib markii la afduubtay. Ilaa 30,000 oo qof ayay dileen milatarigii Argentina xlligaasi ka talinayay.

Estela de Carlotto oo madax ka ah hay'adda Grandmothers of the Plaza de Mayo, ayaa sannadkii 2014-kii dib ula midowday wiil ay ayeeyo u tahay.

Sannad kaibna mid ka mid ah aasaaseyaasha hay'adda oo lagu magacaabo Delia Giovanola ayaa sidoo kale la kulantay wiil ay ayeeyo u tahay.