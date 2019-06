Israa'iil oo soo bandhigtay deegaamayn cusub oo Trump loogu magac daray

Lahaanshaha sawirka AFP

Ra'iisulwasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa soo bandhigay deegaamayn cusub oo laga dhisayo dhulka la haysto ee Golan Heights, taas oo loogu magacdaray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.

Xaflad magac bixin ah oo Axaddii la qabtay ayuu Netanyahu ka sheegay in Trump Heights lagu maamuusayo Trump ka dib markii uu aqoonsaday in Israa'iil ay u madaxbannaan tahay dhulkaas.

Dhimeyaal lagama bilaabin aagaas balse waxaa lagu dhajiyay astaan ay ku qoran tahay magaca Trump iyo calammada Maraykanka iyo Israa'iil.

Dadka dhaliishan ayaa sheegay in ay tahay tallaabo indhaha lagu soo jiidanayo balse aan sharciga waafaqsanayn.

Israa'iil ayaa Golan Heights ka qabsatay Suuriya markii uu dhacay dagaalkii Bariga Dhexe ee 1967, Maraykanka ayaana noqday dalkii u horreeyay ee aqoonsada in Israa'iil ay u madax bannaan tahay tan iyo markii markii ay Israa'iil ay si quman ugu darsatay 1981.

"Waa maalin taariikhi ah," ayuu yiri Netanyahu isaga oo madaxweyne Trump ku ammaanay in uu yahay "saaxibka Israa'iil".

Safiirka Maraykanka u fadhiya Israa'iil David Friedman oo ka qayb galay munaasabadaas ayaa sheegay in deegaamayn taasi tahay "mid aad ugu qalanta, balse aad looga mahadceliyay".

Ra'iisulwasaaraha Israa'iil ayaa bishii Abriil ku baaqay in deegaamayntaas loogu magac daro Trump, wax yar ka dib markii madaxweynuhu uu meesha ka saaray siyaasaddii Maraykanku uu ku soo dhaqmayay tobannaanka sano isaga oo aqoonsaday in Israa'iil ay u madax bannaan tahay Golan.

Deegaankaas ayaa ku yaalla meel 60km u jirta caasimadda Israa'iil ee Dimishiq waxayna ku fadhidaa 1,000 oo isku wareeg ah.

Deegaamayntan cusub ayaa lagu wadaa in laga dhiso meel u dhaw Kela oo ku taalla waqooyiga Golan Heights.

Axaddiina golaha wasiirrada ee Israa'iil ayaa meelmariyay qaraarkii Netanyahu iyaga oo ogolaaday "qorshaha lagu aasaasayo" bulsho ku noolaata Golan Heights.

Balse qaraarkaas ayaa ka hoos dhacay in lagu dhawaaqo in deegaamayn laga sameeyo, mana jirto lacag loo qoondeeyay in dhisme laga billaabo.

Dadka siyaasad ahaan uga soo horjeeda arrintan ayaa iyaguna sheegay in aan arrin cusub la billaabi karin ka hor doorashada Israa'iil ee bisha Sabtembar la qabanayo.

"Qofkasta oo akhriya astaanta go'aankan taariikhiga ah wuxuu fahmi in arrintani ay tahay mid aan lagu qasbayn in la fuliyo, iyo siyaasad been abuur ah," ayuu yiri Zvi Hauser oo horay u soo noqday wasiir isaga oo la hadlay warbaahinta Times of Israel.