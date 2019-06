Muxuu ku saabsan yahay filimka Afsoomaaliga ah ee lagu daawanayo shaneemooyinka caalamka

Lahaanshaha sawirka CABDINAASIR CIRRO Image caption Soo Saaraha Filimka Cabdinaasir Cirro

Samaynta Filimada Af-Soomaaliga ah ayaa qayb ka ah wacyi galinta qaybaha kala duwan ee bulshada, muddooyinkii danbe waxaa aad u yaraaday soo saarista Riwaaydaha masrixiyada ah, kuwaas oo si wayn loo daawan jiray xilligii dawladii Kacaanka, arrinkan oo dad badan oo Soomali ah ay u arkaan in ay tahay gaabis ku yimid Abwaaniintii allifi jiray oo meesha ka baxay.

Waxa jira dhalinyaro isu xilqaamay in ay waqti badan iyo xaalad adag ku sameeyaan muqaallo kookooban oo ay ku baahiyaan baraha bulshada.

Dalka UK waxaa laga daawanayaa Film cusub oo Af-Soomaali ah oo loo bixiyey ISFAHAN, filimkan waxaa matalaya Jilayaal Soomaali ah,

''Inta aanan samayn Filimkan waxaan raadinayay habka ugu fudud ee aan ku gaari karno bulshada, gaar ahaan dhalinyarada, waayo waayihii hore waxaa wax laysugu gudbin jiray habka Gabayada, waxan ogaannay in dhalinyaradeenu ay ku xiran yihiin daawashada Filimada, haddaan u soo noqdo magaca ISFAHAN, noloshu waxay u baahan tahay in la fahmo, xiirirka dhinac walba oo nolosha ah, markaas ayaa wax fican la samayn karaa'' sidaas waxa BBC-da u sheegay Cadinaasir Cirro oo ah soo saaraha Filimka cusub ee ISFAHAN.

Jilayaasha filimkan dhammaantood waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo leh xirfadda Jilitaanka,

''Dhamaan dhalinyaradan waxay barteen aqoonta jilista, Cabdinaasir Cirro ayaa yiri,''markii hore way nagu adkayd balse markii danbe waan ku gulaysannay.''

Filimkan ISFAHAN waxaa gacanta lagu hayay oo la diyaarinayay muddo gaaraysa saddex sanadood, waxaa filimka intiisa badan lagu dhigay wadamada Scandenivianka haddaba maxay tahay sababta loo doortay in filimkan inta badan lagu diyaariyo Sweden,

''Magaalooyin fara badan ayaan ku duubnay oo Yurub ah, filim sameeyaha ayaa sheegay ''waxan daganahay London, maadaama dhaliyarada Filimka Jilaysa ayaa u badan Scandinavian, waxaan doorannay inta badan in aan ku dhigno magaalada Verstros Sweden,halka qaybo kale aan ku samaynay,magaalooyinka Stokholm, Malmo, Rotterdam iyo Amistardam oo aanu ka helaynay waxa aanu u baahannahay''

Majirto shirkado Soomaaliyeed oo waqtigan sameeyo Filimada sida wakaaladdii Filimada Soomaaliya oo aan shaqeyn, ISFAHAN wuxuu qaatay in kabadan 3 sano, muddadi lagu gudo jiray samayntiisa balse waqtigan waxa laga daawan doonaa shaashadaha wax lagu daawado ee waddamo badan oo caalamka ah,

''Waxaa noo qorshaysan furitaanka koowaad in aan ka billowno London, in aan shineemooyin ka dhigno, kabacdina waxaan rabnaa meel walba oo ay Soomaali joogto in aanu ka dhigno si ay u arkaan oo ay u daawadaan si fikirkooda ay noola wadaagaan, ilaa waddankii ayaan u soconaa'' sidaas waxa BBC-da u sheegay Cabdinaasir Cirro oo ah soo saaraha Filimka cusub ee ISFAHAN.