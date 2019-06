Arrin Soomaalida aanay carruurta u samaynin oo Laascaanood laga hirgeliyey

Lahaanshaha sawirka Give To Learn To Grow Foundation

Warbaahintu waxay qayb ka tahay horumarka bulsho ku talaabsato,waxad kaga qayb qaadat kartaa soo gudbinta barnaamijyo horseedi kara horumar dhinac kasta, magaalada Laascaanood waxa laga fuliyay laba dhismo oo ah mashruuc ku yar deegaanada Soomaalidu dagto, labadan mashruuc waxay kala yihiin Maktabad ay carruurta 3-10 jirku ay wax ka baran doonaan iyo iskuul loogu talagalay in dadka reer miyigu ay wax ka bartaan.

Hodan Naaleeye waa saxafiyad Soomaaliyeed oo iyada oo Lix sanno jir ah iyada iyo qoyskoodu u wareegeen dalka Kanada, mudooyinkii danbe waxay hirgalisay warbaahin ay u bixisay Integration Tv, arrinkan ayaa ku hogaamiyay in ay dalka dib ugu soo laabato,kana samayso muuqaalo ka turjumaya nolosha iyo waayaha Soomaalida.

'' 35 sanno ayay reerkayagu ay ku maqnaayeen qurbaha, markii aan barnaamijyo ka diyaariyay waayaha nolosha Laascaanood, waxay sababtay in reerkii oo dhan dib ugu soo laabtaan dalkii oo hirgaliyaan mashaariic muhim u ah dalka sida, qoysku waxay ku tashadeed in laga dhiso Laascaanood Maktabad lagu tababaro marka ay ka yar yihiin 3 sanno ilaa 10 sanno iyo iskuulo loo dhiso dadka reer miyiga ah oo aan dhaqaale haysan si ay bilaash wax ugu dhigtaan waxa laga hirgaliyay Galbarwaaqo oo Cerigaabo u dhow'' sidaas waxa BBC-da u sheegtay Hodan Naaleeye.

Ma jiro dalka manhaj lagu gaarsiinayo dadka reer miyiga ah waxbarashada, marka laga reebo barnaamijkii ololaha reer miyiga dawladii Kacaanka, Iskuulkan laga hir galiyay Galbarwaaqo ayaa waxa dhigta arday garaysa 150 arday.

Lahaanshaha sawirka Give To Learn To Grow Foundation

''Shalay maysan haysan meel ay wax ka bartaan, fadhiistaan," Hodan ayaa sheegtay ''wax ka cunaan intaas oo dhan maaha reerkayaga oo kaliya wax afuliyay ee waxa jira Koox haysata madal Facebook oo horseeday in ay xitaa dhisaan Masaajid guryo yaryar ayay u sameeyeen hadana ceelkii ayay wadaan, waana dad qurba joog ah oo doonaya in ay waxa u qabtaan dadka danyarta ah ee dalka ku nool''.

Waxa ka jira fursado aqoon kororsi lagu siiyo carruurta aduunka, waxa loo sameeyaa goobo ay ka helaan aqoon guud si ay masakaxda uga koraan,goobahaas wax kamid ah Maktabado loogu diyaariyay dhamaan agabka carruurta wax lagu fahansiiyo, sida buugaagta sawirrada lagu barto, tani waxay fursad u tahay in waalidka iyo carrurto helaan goob ay waqti kuwada qaataan,"Hodan ayaa sii raacisay.

Lahaanshaha sawirka Hodan

'' Carruurteena Maansha Allaah way dhigtaan Qur'anka,waxan doonaynaa in aan u kordhino goobtan si ay u noqdaan kuwo fakara oo wax alifa si ay ula jaanqaadaan aduunka, maaha in ay bartaan dagaalo iyo dhibaatooy''

Hodan ayaa sheegtay in ay fududahay in qurbo joogtu ay qaataan doorka ay ku leeyihiin dibu dhiska dalka, waxa jira dadaalo ay qurbo joogtu dib ugu soo laabanayaan dalka si ay qayb uga noqdaan horumarka wadanka, inta badan waxay ku dadaalaan in ay mataaneeyaan magaalooyinka Soomaaliya iyo magaaloyinka ay kaga nool yihiin Qurbaha.