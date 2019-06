Somaliland ma kursi maran ayey wadahadallada la gashay?

Image caption Magaalada Nairobi waxa lagu qabtay shir loo qabtay Soomaaliya iyo Soomaaliland

Magaalada Nairobi waxa lagu qabtay shir loo qabtay Soomaaliya iyo Soomaaliland, shirkan oo markii hore dawladda Soomaaliya waxay u soo dirsatay waftigii u matali lahaa shirka, Shirkan waxa ka baaqday waftiga Soomaaliya kadib markii si kadis ah ay wasaarada ay madaxtooyada Soomaaliya ay baahisay qoraal sidan u dhignaa.

''Dawladda Federaalka Soomaaliya kama qeyb galayso shirka la sheegay inuu Nairobi ka dhacayo, balse waxay xaqiijinaysaa in ay diyaar u tahay wada hadallo lala furo Soomaaliland, marka gobta ajandaha iyo ka qeyb galayaasha lagu heshiiyo''

Shirkan waxa soo qaban qaabisay Center for Hummanitarian Dailogue, kulanka waxa dhanka Soomaaliland uga qayb galayay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibada.

''Maanta waxa qorshaysnayd in halkan laysugu yimaado shir dhexdhexaadin ah,oo bilow dhexdhexaadnimo laga bilaabayo oo laysugu keenayo Soomaaliland iyo Soomaaliya.kaas oo caalamka in badan oo wakiil ka ah ay isugu imaanayso,si loo sii wado wada hadaladii,nasiib daro xalay sidaas ayaa lagu kala seexday,laba wafdi oo mid Soomaaliya ka socdo midna Soomaaliland ayan Hoteel kuwada dagnay iyo wafuud badan oo shirkaas ka qeyb qaadaynaysanasiib daro saaka markii aan soo toosnay ayaa naloo sheegay in aysan Soomaaliya shirk aka qeyb galayn''sidaas waxa BBC-da u sheegay Yaasiin Maxamuud Xiir(Faratoon) oo ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland.

Shirkan wuxu qabsoomay iyada oo aan Soomaaliya waftigii ka socday aanu joogin gudaha madasha shirku ka socday,dhanka Somaliland waxa hogaamiyay waftiga Wasiirka arrimaha dibada halka Somaaliya aysan waftiga ku jirin masuuliyiin heer wasiiro ah,oo la shaaciyay in uu uga qeyb galayay Agaasimaha Madaxtooyada

''Anagu waxan meesha u nimid in aanu la kulano cida ay dawladda Soomaaliya soo dirsato,maqaamka ay doonan ha yeesheen,illaahow may soo dirsadaan Islaan Arri la joogta mar hadii ay afkooda ku hadlayaan,masuulna ka yihiin,caalamkuna nagu dhex joogo anaga waxba nagama galin cida ay soo dirsadaan'' wasiirka Yaasiin Maxamuud Xiir(Faratoon) ayaa sidaas u sheegay BBC-da

Soomaaliland maxay samayn doontaa heshiiskan kadib

Waftigii Soomaaliland ka socday waxey si buuxda uga qeyb galeen shirkan wasiir Yaasiin,wuxu BBC-da u sheegay mawqifkooda,

''Anagu doodayadii waanu gaysanay,caalamkiina wuu na dhageystay,iyaga warar ayaa ka soo baxayay aanu maqlaynay,sida ay ku faafiyeen baraha bulshada in aysan kalsooni ku qabin oo ay ka walaacsan yihiin shirkaas lagu qabanayo Kenya,balse aysan diidanayn wadahalda,mawqifka aanu leenahay aanu gaari doono''

Shir dhowaan ka dhacay dalka Murishis ayaa dowladda Kenya loogu doortay in ay hoggaamiso hawlgalada la dagaalanka burcad badeeda xeebaha Soomaaliya.

Shirkaas waxaa ka qeybgalay mas'uuliyiin ka tirsan Somaliland, kuwaas oo BBC-da u sheegay in ay u codeeyeen in Kenya loo doorto xilkaas.

Agaasimaha hay'adda la dagaalanka burcad baddeeda Somaliland Maxamed Cusmaan oo ay BBC-da weeydiisay in Kenya ay xilka cusub u isticmaali karto ayaa ku jawaabay "Kenya iyada ayay u taalaa sida ay u isticmaalayso awoodda la siiyay".