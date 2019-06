Magaalada ay dadka dhimashada u doontaan

Lahaanshaha sawirka Richard Bradley/Alamy Image caption Webiga magaalada Varanasi

Magaalada Varanasi ayaa la aaminsanyahay inay ka mid tahay magaalooyinka ugu barakaysan caalamka, magaaladan ayaa laga hirgeliyey gurya ay dadka u yimaadan inay u dhintaan qaarna ay ku helaan nolol wanaagsam.

Weriye ka tirsan BBC oo ayaa u safray magaaladan bishii November ee sandkii la soo dhaafay, waxa uu sheegay in huteelkiisa isaga oo joogo uu maqli jiray qaylida ka imaanaysa dadka ducaysanaya.

Madaxa huteelka Manish Kumar Pandey ayaa waxa uu sheegay in dumarka carmalka ah oo aanan haysanin carruurta ay halkan yimaadan kaddib marka uu ninkooda dhinto.

Gayatri Devi from Rajasthan, waxa ay ka mid tahay dadka deegaanka , muddo ka badan shan sano ayey halkaan ku noolayd, waxa ay haysataa laba gabdhood iyo wiil oo ku kala nool qaybaha kale ee Hindiya balse badanaa ma soo booqdan hooyadood."Waxwalba waa ay isbadelayaan marka ay carruurtaada guursadaan," Ayey tiri.

Sati Devi, ayaa sidoo kale muddo dheer ku sugnayd isla huteelkan," Waxa aan rajaynayaa inaan halkaan ku geeriyoodo rajadayda ugu weyn ayaa taasi ah waana sababta aan halkan ugu suganahay."

Labadan dumarka ah ayaa ka mid ah boqolaal qof oo muddo sanado ah Varanasi ku noola, sheegayna inay dhimashadooda halkan ku sugayaan.

Lahaanshaha sawirka Romita Saluja

Hindida ayaa aaminsan in Varanasi ay ka mid tahay magaalooyinka ugu barakaysan dunida. Dadkan ayaa aaminsan in magaaladan ay tahay qadiimi qisooyin badan oo soo jireen ah oo ku saabsan magaaladan ay horseeday in ay noqoto meesha loogu safarka badanyahay.

"Culumada Hindida ayaa qabta ama aaminsan in haddii lagu dhinto magaaladan ama lagu gubo maydka ay qofka u tahay wax wanaagsan."

Waxa la aaminsanyahay in webiga inuu sidoo kale barakaysanyahay marka maydadka lagubo lagu rido inay helaan cafis ama dambi dhaaf.

Lahaanshaha sawirka Richard Bradley/Alamy

Guryaha magaaladan ku yaala ayaa badanaa waxa qarash gareeyo hay'addaha . Dadka halkan yimaada oo badanaa waayeelo ah ayaa caawimaad ka helo hay'adahan oo ay ku deeqaan hoy iyo wax ay cunaan.