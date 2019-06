Shaqooyinka ay ku bulaalaan beenaalayaasha!

Lahaanshaha sawirka Alamy Stock

Bini'aadamka ayaa badanaa been sheego, dadka qaar ayaa beenta u isticmaala inay wadahadal ku bilaaban ama ay ku soo gabagabeeyaan.

Badanaa waxa aad arkaysaa dadka kula shaqaynayo oo been sheegayo.

Balse ka waran marka aad leedahay wax khiyaan, Cilmi baaris cusub ayaa sheegaysa in sababaha ay dadka beenta u sheegayaan ay ka mid tahay in dadka haddii ay ku sii dhiiradaan inay ka been abuuran shaqooyinka ay samaynayaan ay muhiim ugu tahay inay been sheegaan.

Dabeecadaha dadka ka been sheego shaqada

Guud ahaan khiyaanooyinka ku hareeraysan goobaha shaqada ayaa si khaldan loo arkaa.

Khiyaanada dhanka shaqada ayaa loo arkaa inay tahay mid xun haddii uu qof been sheego waxaa badanaa dhacdo inaysan shaqadooda aad ugu wanaagsanayn. Khiyaanada iyo beenta ayaa sidoo kale saamaynaysa hab dhaqanka iyo aaminaadda dhanka wada shaqaynta ka dhaxeeya dadka.

Balse sida lagu sheegay baaritan ay dhawaan sameeyeen khubaro ka soo jeeda dalka Maraykanka ayey ku ogaadeen in shaqooyinka ay dadka badanaa beenta u sheegaan si ay dadka uga dhaadhiceyaan ama uga iibiyeen fikradaha ay aaminsanyihiin inay dadka ku soo jiidan karaan.

Baaritan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in la aaminsanyahay in dadka qabta shaqooyinka wax iibinta ay yihiin kuwa beenaalayaal ah.

Macaamiisha ay badanaa ku qanciyaan beenta si alaabahooda looga iibsado kuna hormariyaan ganacsiyadooda.

Macaamiisha in la qanciyo baahidooda ayaa muhiim ah taasi ayaana baaritaanka lagu sheegay.

Beenta ayaa ah shay dabiici ah marka si loo eego ayada oo ay jiraan dad badan oo u isticmaalo siyaabo kala duwan.

Laba khubaro ah oo lagu kala magacaabo Gunia and Levine ayaa dadkii ka qayb qaatay baaritanka oo gaarayay 500 oo ah ganacsadayaal ugu baaqay inay shaqooyinka qaar u darajeeyaan sida ay macaamiisha u arkaan.

Ugu dambayntii jawaabahii la helay ayaa lagu xaqiijiyey in dadka badanaa sameeya khiyaanada marka ay ganacsiga samaynayaan ay yihiin kuwa guula kala kulma shaqooyinkooda.

Ku dhawaad 84% dadkii ka qayb galay baaritanka ayaa doortay inay howlgeliyaan dad beenta ku dheereeya halka 75% ay doortay inay shaqa geliyaan dad daacad ah.

Maxay tahay dhibaatooyinka ka imaan kara?

Khabiir lagu magacaabo David Livingstone Smith ayaa waxa uu qoray buug uu magac uga dhigay "Maxaad beenta u sheegaysaa?"

Khabiir ayaa buuggiisa ku sheegay arrimo badan oo bini'aadamka u horseedayo inay been sheegaan, waxa uu sheegay in ku dhawaad dadka codsanaya shaqooyinka ay ka been abuuraan shahaadooyinkooda.

Khiyaanada ayaa badanaa sida lagu sheegay daraasadda muhiim u ah. Diblomaasiyadda ayaa badanaa lala meel dhigaa beenta. Khiyaanada ayaa sidoo kale qaab istraatijiyadeed loogu isticmaala shirkadaha qaar.