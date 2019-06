Qaramada Midoobey oo muddo kordhin u sameysay howlgalka nabad ilaalinta ee Darfur

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Howgalka nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ee Darfur ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu ballaaran

Golaha ammaanka Qaramada Midoobay ayaa u codeeyey howlgalka nabad ilaalinta gobolka daarfuur ee dalka inuu sii socdo.

Waxaana howlgalka lagu kordhiyey ilaa iyo December iyada oo marka hore qorshaha ahaa bisha November.

Ciidamada nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ee ka bixi lahaa Daarfuur waa la hakiyey maadaamaa xaaladda dalka Sudan aysan degganeyn.

Qaraarkan ayaa waxaa iskaashanayay wadamada Afrika iyo dalalka reer galbeedka oo dhinac ah iyo Ruushka iyo Shiinaha oo dhinac kala ah.

Labadii sano ee ugu dambeeyay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa waxay u codeeyeen in la dhimo howlgalka nabad ilaalinta Qaramada Midoobay ee Darfur, sababtoo ah xasiloonida gobolkaasi oo ka soo raynaysay.

Tirada ciidamada nabad ilaalinta ee gobolkaasi ayaa horey loo dhimay boqolkiiba 75.

Balse dhiciddii madaxwayne Cumar Al-Bashir iyo ammaan daradii xigtay ayaa arrinta wax ka badashay.

Ruushka iyo Shiinaha ayaa waxay ku doodeen in hoos u dhigida tirada ciidamada nabad ilaalinta Qaramada Midoobey la sii wado in hoos loo dhigo ,halka dalalka kale ay sheegeen in xaaladu tahay mid aan caga adag ku taagnayn.

Waxaa jira warar sheegaya in ciidamada dowladda Sudan ay weerareen dad rayid ah ,lana dhacay saldhigyo ay leeyihiin ciidamada nabad ilaalinta islamarkana ciidamada sida militariga u tababaran ay la wareegeen goobihii ay ciidamada nabad iilaalinta baneeyeen.

Ruushka iyo Shiinaha ayaa waxay aqbaleen in tirada ciidamada nabad ilaalinta ee imika ku sugan Darfur ay intii hore ahaato, balse la siiyo waqti kooban oo dib u eegis lagu samayn karo muddo 4 bilood gudahood ah.