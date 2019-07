Nin u dhashay Kuuriyada Koonfureed oo u baxsaday Kuuriyada Waqooyi

Lahaanshaha sawirka uriminzokkiri.com Image caption Choe In-guk ayaa si diiran loogu soo dhoweeyay Pyongyang

Nin u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa u baxsaday dalka Kuuriyada Waqooyi sida ay tabisay dalkaas.

Arrintan oo ah mid aad dhif u ah, xilli ay dad aad u badan ka baxsanayeen Kuuriyada Waqooyi oo ku jirta nidaamka kaligii talisnimada ah ayaa la sheegay in la xiriirto arrin horey u dhacay.

Ninka baxsaday oo lagu magacaabo Choe In-guk ayaa la sheegay in uu yahay wiil uu dhalay dublamaasi sannadihii 1980-kii u baxsaday dalka Kuuriyada Waqooyi.

Sida ay sheegtay warbaahinta dalkan, ninkan soo baxsaday ayaa la siin doonaa nolol wanaagsan, wuxuuna ka shaqayn doonaa hawlaha dib u mideynta labada Kuuriya.

Qofka ka tagaya Koonfurta ee doonaya in uu Waqooyiga tago ayaa la sheegay in uusan u baahnayn in uu baxsado, oo kaliya ay tahay in uu idin weeydiisto dowladiisa, kadibna uu sii dhex maraa dalweynaha Shiinaha, sidaasna ku galo Waqooyiga.

Balse haddii ay dhacdo in uu iska tago isaga oo aanan loo ogolayn, waa ay ku adagtahay in uu Koonfurta ku laabto.

Ninkan oo 73 jir ah ayaa la sheegay in wax badan aanan laga aqoonin, waxa uu leeyahay xaas iyo hal gabadh.

Balse waalidkiis ayaa ahaa kuwa caan baxay kadib markii sannado badan ka hor uu u baxsaday Waqooyiga.

Arrintan ayaa aad u saamaysay sida ay tabisay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed, waxaana la sheegay in uu dhibaato badan kala kulmay in uu yahay wiilka nin 'qaa'inul waddan ah'.

Waxaa la sheegay in uu xitaa ka tagay shaqooyin badan, isaga oo mararka qaar ku noolaa lacag ay hooyadiisa uga soo dirtay Kuuriyada Waqooyi.

Aabihiis Choe Tok-sin ayaa Maraykanka u haajisay sannadkii 1960-kii, halkaas oo uu noqday mucaaradkii ugu weynaa ee dowladdii Kuuriyada Koonfureed ee uu hoggaaminjirey ninkii ciidanka ahaa Park Chung-hee, kadibna waxa uu u baxsaday Kuuriyada Waqooyi isaga iyo xaaskiisa Ryu Mi-yong, balse waxa ay Koonfurta uga tageen 6 carruur ah oo ay dhaleen.

Waxaa la sheegay in qoyskan ay xiriir fog lahaayeen hoggaamiyihii Waqooyiga Kim Il-iung.