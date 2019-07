Trump iyo Theresa May oo ay ka dhex tolatay

Lahaanshaha sawirka EPA

Xafiiska Downing Street ee looga taliyo dalka Ingiriiska ayaa war murtiyeed laga soo saaray lagu sheegay in Ra'isulwasaaraha Britain Theresa May ay kalsooni buuxda ku qabto safiirka u fadhiya Maraykanka, inkasta oo madaxweynaha dalkaas Donald Trump uu sheegay in uusan la shaqayn doonin Sir Kim Darroch.

Madaxweynaha Maraykanka ayaa ka jawaabayay emailo banaanka usoo baxay oo muujinayay aragtida uu safiirka ka qabo maamulka Trump, isaga oo ku tilmaamay mid qalalaase ka samaysan, islamarkaasna ay wax badan qaldanyihiin.

Trump oo hadaladaas xanafta leh ka xanaaqay ayaa carab dalab leh u isticmaalay Ra'isulwasaare May, isaga oo sheegay in ay si xun u maamushay barnaamijka ka bixitaanka Yurub ee Britain, islamarkaasna ay diiday tallooyin uu siiyay.

Afhayeen u hadlay Britain ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu yahay mid wanaagsan, wararka lasoo gudbiyayna ay yihiin kuwa si gaar ah looga soo dhex xushay waxyaabo badan.

Lahaanshaha sawirka AFP/PA MEDIA Image caption Mr Trump iyo safiirka UK ee Maraykanka Sir Kim Darroch

Theresa May ayaa safiirka ku tilmaamtay nin daacad ah oo runta ka sheega waxa uu arko ama dareemo.

Hadalka Trump ee ah 'lama shaqayn doono Kim' ayaa ka dhignaan kara in danjiraha si rasmi ah looga eryay Maraykanka, lana siiyay waxa loo yaqaano Persona Non Grata.

Hase yeeshee safiirka waxa muddo xilleedkiisii uga haray muddo bilo ah.

Danjire Kim oo Washington fariistay 2016-kii, sannad ka hor markii Trump la doortay ayaa emailada ku sheegay in Aqalka Cad uusan mardambe noqon doonin meel si hufan shaqada loogu guto, isaga oo muujiyay sawir ah qalalaase iyo jiho wareer joogto ah oo halkaas ka jira.

Durba waxa ay u egtahay in hadalka Trump uu furey iyada oo safiirka aanan lagu casuumin casho sharaf Aqalka Cad loogu sameeyay Amiirka Qatar.

Waxaa jira kulan kale oo qorsheysan oo safiirka uu ku arkayo gabadha Trump, haddii aanan isna laga hor istaagin.

Gudaha Ingiriiska, wararkan warbaahinta kusoo baxay ayaa booliiska laga codsaday in ay baaraan sidii ay u baxeen.