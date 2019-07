Dhar dhaqashada waa laga maarmi karaa, ayay tiri gabadh ku xeeldheer

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Gabadh ku xeeldheer xagga naqshadaynta dharka ee Stella McCartney ayaa waraysi ay siisay wargeyska Observer ku sheegtay in ay haboontahay in dharka aanan la dhaqin, taas badelkeedana wixii wasaq ah ee gaara laga hurgufo ama laga xoqo.

Waxa ay iska ahayd arrin ay si sahlan u dhahday, balse dad badan ayuu hadalkaas micno u sameeyay, kuwaas oo muddo dheer xal u raadinayay dhibaatada ay kala kulmaan dhar dhaqista.

Ma ahan markii koowaad oo ay gabadhan sheegto hadal ku saabsan arrintan, waxa ay marar hore ku talin jirtay in gebi ahaanba la'iska dhaafo isticmaalka qasaaladda ama makiinadda dharka lagu dhaqo, iyada oo sabab uga dhigtay in makiinaddaha ay dharka dillaan , kana dhigaan kuwa durba dhammaada.

Taas oo kaliya ma ahan, waxaa jirta sabab kale oo ay gabadhani u cuskatay taladeeda, waana arrin ku saabsan illaalinta deegaanka.

Waxaa ku raacsan Laura Diáz Sánchez oo ka tirsan shirkadda Plastic Soup Foundation, waxayna tiri "Markasta oo aan dhaqno dharkeena, waxaa deegaanka ku baxa milanka dharka oo ka samaysay walxo bac ah oo malaayiin qurub gaaraya".

Waxa ay ku talinaysaa in haddii uu qofka ku qasbanyahay in uu makiinadda dharka ku dhaqdo ay tahay in uu meel hoose geeyo heerkulka, islamarkaasna isticmaalo saabuunta hoorka ah, maadaamaa tan budada ah ay dharka xoqeyso.

Sidoo kale waxa ay ku talinaysaa in aanan dharka laga buuxinin makiinadda, si dharka aysan u daciifin duntooda.

Intaas oo kaliya ma ahan, in marar aad u badan la dhaqo sheeyga waxa ay soo cimri gaabinaysaa inta uu ku haynayo, waxayna u badantahay in aad durba tuurtid, mid cusubna soo gadatid, taas oo waxyeelo u ah dhaqaalaha qofka iyo qoyska.

Prof Andrew Groves oo ka tirsan jaamacadda Westminister ayaa BBC-da u sheegay in is-liska makiinadda ay tahay waxa wasaqda ka bi'inaya sheeyga, balse sidoo kale uu yahay waxa waxyeelaha ku ah midabka iyo qaabkii uu dharka u samaysnaa.

"Waxaan armaajada ku haystaa dhar tobonaan sanno ka badan, waxaadna u malaysaa in shalay lasoo iibiyay, sababtuna waxay tahay waxaan garanayaa sida dharka loo daryeelo" ayuu yiri Prof Andrew. Waxa uu intaas ku daray in dharka u raagay ay isugu jiraan kuwa qaali iyo kuwa raqiis ah oo uu dariiqyada ka iibsaday.

Dadka aanan dhaqmada dharka ku degdegin waxaa ka mid ah Chip Bergh oo ah agaasimaha shirkadda dharka samaysa ee Levi's

Chip Bergh

Dad badan ayuu ka yaabiyay markii sannadkii 2014-kii uu sheegay in sarwaalkii jeans-ka ahaa ee uu xirnaa markaas uusan waligiis dhaqin.

Shan sanno kadib bishii maarso ee sannadka waxa uu taleefishinka CNN u sheegay in uusan dhaqin dharkii illaa maanta. Iyada oo 10 sanno laga joogo markii uu gatay.

Si uu jeermiska uga dilo, halkii uu dhaqi lahaa waxa uu ku ridaa qaboojiyaha. Sidoo kale waxa ay dadka kale sameeyaan in ay hawada ku leeriyaan marka ay siibaan dharka ka samaysan jean-ska.

Balse Dr Groves waxa uu qirayaa in dadka aysan fikradan la dhici doonin, ayna aad u yaryihiin dadka ku dhiiran kara.