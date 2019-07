Muxuu yahay 'faquuqa' ay Muslimiintan ka sheegayaan warbaahinta caalamka?

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Guddiga Muslimiinta ee dalka Britain ayaa hirgeliyey olole ay barlaamaanka uga dalbanayaan in warbaahinta ay samayso cadaalad dhanka warbixinadooda ah.

Guddiga ayaa sheegay inay "dhibaato weyn" ka jirto sida ay warbaahinta UK uga hadlaan Islaamka iyo Muslimiinta.

Waxay soo bandhigeen qoraalo ama faallooyin gaaraya 10,000 iyo muqaalo baxay saddexdii bilood ee la soo dhaafay, 59% oo ka mid ah warbixinadaas ayaa ahaa kuwa Musliimiinta looga hadlayo hab aanan wanaagsanayn.

Baaritanka ayaa waxa lagu sheegay inay warbaahinta qaranka iyo saxaafadda kale ee jirta dalka ay qayb ka tahay hadalada nacaybka ee lagu tilmaamayo Muslimiinta.

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Waaxda Ipso ee ra'yi uruurinta ayaa la rajaynayaa inay soo saaran xeer cusub oo ay warbaahinta ku dhaqmaan marka ay ka hadlaayaan arrimaha ku saabsan Muslimiinta.

Guddiga ayaa maanta baarlamaanka horkeenaya cadaymahooda. Guddiga ayaa matalada rabitaanka Muslimiinta ku nool gudaha dalka Ingiriiska.

Baaritanka ayaa waxa lagu sheegay in wargayska Daily Mail uu sameeyey warbixinada ugu badan ee ay Muslimiinta ka cabanayaan.

Waa warbixintii ugu horreysay ee taxane baaritan ah ee ay wadaan guddigan sida uu sheegay Faysal Hanid oo warbixintaan qayb ka diyaariyey.

Baarayaasha ayaa helay in qaabka warbixinada ku saabsan Muslimiinta loo tabiyo ay ku jiraan ama diiradda lagu saaro dabeecado qalafsan iyo arrima la xiriira nacayb.

Mid ka mid ah aqoonyahanada oo lagu magacaabo Kerry Moore, ayaa BBC u sheegay in warbixinada noocaas ah ay yihiin kuwa "cadaalad darro ah"

Baaritan laga sameeyey warbaahinta Ingiriiska oo ay qaaday Jaamacadda Leeds ayaa falanqaysay warbixinno ay sameeyeen wargaysyada dalka October iyo December 2011.

Waxay soo saareen inay jiraan dhacdooyinka la xiriira "Islaam nacaybka" oo lagu qoray qaar ka mid ah warbaahinada.

The Muslim Council of Britain describes itself as "the UK's largest and most diverse national representative Muslim umbrella body with over 500 affiliated national, regional and local organisations, mosques, charities and schools".

Guddiga Musliimiinta ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay " in UK ay tahay dalka ay ku noolyihiin qowmiyado badan loona baahanyahay in dhamaantood xaqooda la siiyo.