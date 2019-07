Trump: Safiirka Ingiriiska waa doqon maraan ah

Lahaanshaha sawirka AFP/Getty

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay safiirka Ingiriiska u fadhiya Mareykanka inuu yahay nin doqon ah oo aanan fakarin.

"Waa nin doqon ah" ayuu yiri Madaxweyne Trump, xilli Ingriiska iyo Mareykanka ay ka dhex taagan tahay xiisad diblumaasiyadeed oo ka dhalatay Emailo soo shaac baxay.

"Waa in uu ka hadlaa arrimaha ka taagan dalkiisa iyo Ra'iisul wasaaraha UK, May guuldarrada ay kasoo hoyisay arrinta ka bixidda Midowga Yurub, wax dan ah kama gelin dhaleeceenta lii jeedinayo si kastaba ha u xumaadeen " ayuu yiri Trump.

Hadalkan Trump ayaa kusoo beegmaya xilli xafiiska Downing Street ee looga taliyo dalka Ingiriiska uu soo saaray war murtiyeed lagu sheegay in Ra'isulwasaaraha Britain Theresa May ay kalsooni buuxda ku qabto safiirka u fadhiya Maraykanka, inkasta oo madaxweynaha dalkaas Donald Trump uu sheegay in uusan la shaqayn doonin Sir Kim Darroch.

Lahaanshaha sawirka EPA/OLIVER CONTRERAS Image caption Ivanka Trump ayaa lagu waday inay la kulanto safiirka

Axaddii ayay aheyd markii ay bannaanka usoo baxeen Emailo muujinayaa aragtida uu safiirka ka qabo maamulka Trump, isaga oo ku tilmaamay mid qalalaase ka samaysan, islamarkaasna ay wax badan ka qaldanyihiin.

Safiirka Ingiriiska u fadhiyo Mareykanka Sir Kim ayaa la sheegay in uusan kulan la qaadan doonin gabadha Trump, Ivanka, kulankaas oo la qorsheeyay maanta, sida loo sheegay BBC.

"Safiirka waalan ee UK ee sanka laga galiyay Maraykanka ma ahan qof aan ku faraxsanahay, waa mid doqonimada ay ka tan badatay" ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka.

Theresa May ayaa safiirka ku tilmaamtay nin daacad ah oo runta ka sheega waxa uu arko ama dareemo.

Hadalka Trump ee ah 'lama shaqayn doono Kim' ayaa ka dhignaan kara in danjiraha si rasmi ah looga eryay Maraykanka, lana siiyay waxa loo yaqaano Persona Non Grata.