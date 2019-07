"Cidlo lama joogi karo qof dumar ah", siyaasi diiday in ay waraysato gabadh wariye ah

Lahaanshaha sawirka Twitter / @RobertFoster4MS / Larrison Campbell Image caption Larrison Campbell (midig) ayaa sheegtay in uu waraysi ka diiday Robert Foster iyada oo kaligeed ah

Siyaasi Maraykanka u dhashay oo u tartamaya xilka barasaabka gobolka Mississippi ayaa diiday in ay kaligeed waraysato gabadh wariye ah, wuxuuna ka codsaday in ay la timaado nin la shaqeeya oo wehel u ah.

Gabadha lagu magacaabo Larrison Campbell ayaa sheegtay in siyaasiga Robert Foster ay weeydiisatay in ay ku wehliso safar 15 saacadood qaadanayay oo ay kula socon lahayd barasaabka oo ku jira olole doorasho.

"Kani waa gaarigayga, gaarigaygana waxaa lagu dhaqmayaa sharciga aan aniga dajiyo" ayuu u sheegay CNN, isaga oo intaas ku daray in sababo diintiisa awgeed iyo balan uu ka qaaday xaaskiisa, taas oo ahayd in uusan meel kuliyoobi doonin qof dumar ah oo aan xaaskiisa ahayn.

Waxaa sidan oo kale horey u sheegay in uusan qof kale oo dumar ah kaligeed cunto la cuni doonin madaxweyne ku xigeenka Maraykanka Mike Pence.

"Aragtida dadka ay aaminaan waa xaqiiqda jirta dunidaan aan joogno, ma doonayo in dadka ay fikrad iga qaataan taasoo ah in aan samaynayo wax aysan ahayn in aan sameeyo" ayuu yiri Foster.

Siyaasigan ayaa sheegay in ragga weerar culus lagu hayo, isaga oo tusaale usoo qaatay ololihii dumarka badan ay ku sheegteen in la faro xumeeyay.

Gabadhan wariyaha ah ayaa go'aanka siyaasiga ku tilmaamtay mid sooc ah, gaar ahaan lagu soocayo sinjigeeda dumarnimo.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Mike Pence iyo xaaskiisa Karen

Siyaasigan ayaa markii la weeydiiyay sida uu ku maareyn doono xaaladaha qaar marka la doorto haddii ay danta qasabto in uu dumar la kaliyoobo, ayuu sheegay in uu albaabka furnaan doono, ama dad isaga la socda ay ku sugi doonaan qolka ku xiga.

Arrintan uu sheegay siyaasiga ayaa dib usoo kicisay doodda ah in ragga ay si isa soo taraysa ugu qanacsanayn in ay dumar la kaliyoobaan kadib ololihii dumarka badan ku sheegteen in la wax yeeleeyay.