Dalalka midowga Yurub oo baaq u diray dowladda Iiraan

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Federica Mogherini

Madaxa siyaasada arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Federica Mogherini ayaa sheegtay in jabinta Iiraan ee heshiiskii Niyukleerka ee lala galay 4 sano ka hor aysan ahayn mid muhim ah.

Federica Mogherini ayaa sheegtay in tallaabooyiinka ay Iiraan qaaday ay yihiin kuwa wax laga badali karo oo ay ka laaban karto.

Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub ayaa ugu baaqday dowladda Iiraan in ay dib ugu soo laabato u hogaansamidda heshiiska.

Waxa ay hadalkan ka jeedisay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga Yurub Yurub.

Shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo badbaadin lahaa heshiiska Niyukleerka ee Iraan lala galay,xilli xiisadda gobolka gacanka ay cirka isku sii shareerayso.

Ms Mogherini ayaa sheegtay in xaaldu aysan ahayn mid halis ah islamarkana arrimaha la maarayn karo.

"Waqti xaadirkan dhinacyada saxiixay heshiska midna ma muujin calaamad ah in uu doonayo in uu heshiiska ka noqdo,taasi oo micnaheedu tahay in waqti xaadirkan ,gaar ahaan sida aan ka helayno hay'adda quwadda atoomikada taasi oo ku saabsan in u hogaasami la'aanta heshiiskan aysan meesha ku jirin,ayay Tiri Mr Ms Mogherin.

Balse rai'sul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, oo ka hadlayay magaalada Tel Aviv, ayaa cambaareeyay dalalka Yurub iyo go'aankooda.

Waxa uu sheegay in dalalka Yurub aysan u muuqan khatarta ka imanaysa Iiraan.

Waxaa muddooyiinkii ugu dambeeyay cirka isku sii shareeraysay xiisadda ka taagan gobolka Gacanka.

Dowladda Iiraan ayaa horey ugu baaqday dalalka Yurub in ay heshiiska u hogaansamaan haddii kale ay ka bixi doonto.

Heshiiskii Nuyuukleerka ee la saxiixay sanadkii 2015-kii , ayna wada galeen dowladda Iran iyo 6 dal oo kala ah Maraykanka, Shiinaha, Ruushka, Britain, France iyo Germany ayaa horseeday in la qaado cunaqabatayntii dhaqaale ee saarnay Iran.

Iran waxa ay heshiiska ku badalatay in ay xakamayso horumarinta barnaamijkeeda Nuyuukleerka.