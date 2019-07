Aqalka Wakiilada Mareykanka oo cambaareeyay hadalo ka soo yeeray Trump

Lahaanshaha sawirka AFP/Getty Image caption Afhayeenka aqalka golaha wakiilada Nancy Pelosi, iyo xubno kale

Aqalka golaha wakiilada Mareyakanka ayaa waxay u codeyeen qaraar lagu cambaareynayo weeraro dhanka afka ah oo is xig-xigay oo uu madaxwayne Trump uu la bartilmaameedsaday 4 haween o oak tirsan aqalka Congreska.

Qaraarkan ayaa lagu xusay in hadalada ka soo yeeray madaxwaynaha ay yihiin kuwa ka soo horjeeda qiyamka Mareykanka.

Qaraarkan ayaa lagu cambaareeyay hadalada ay ku tilmaameen xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka kuwa ay cunsuriyad ku dheehan tahay oo ka soo yeeray madaxwayne Trump.

Erayada ka soo yeeray madaxwaynaha ayay ku tilmaameen xubnaha aqalka kuwa sharciyaynaya cabsi iyo naceyb ka dhan ah dadka ku cusub Mareykanka iyo dadka kala midibka duwan.

Qaraarkan ayaa waxaa u codeeyay 240 xubnood halka 187 xubnood ay ka soo horjeedsadeen.

Aqalka Golaha wakiilada Mareykanka aya waxaa u badan xubnaha xisbiga Dimuqraadiga.

Dhammaan xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa taageeray islamarkana waxaa ku soo biiray oo taageeray qaraarkan 4 xubnood oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.

Ka hor codeynta afhayeenka aqalka Nancy Pelosi oo khudbad jeedisay ayaa mar kale cambareysay hadalkii ka soo yeeray madaxwayne Trump.

Balse Mitch McConnell oo ka tirsan aqalka Sanet-ka kana soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa difaacay madaxwayne Trump ,waxa uuna sheegay in uusan cunsuri ahayn.

Mr Trump ku adkaystay in baaqiisa ah in haweenkan ay isaga tagaan Mareykanka isaga oo sheegay in uusan cunsuri ahayn.

Si kastaba ha ahaatee hadalkii ka soo yeeray madaxwayne Trump ayaa dood badan ka dhaliyay gudaha dalka Mareykanka.