Hal milyan qof oo lagu balamiyay xero ay leeyihiin militariga Maraykanka

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in ay goobta ku nool yihiin noole qalaad

Waxay ahayd arrin ku bilaabatay si kaftan ah, balse hadda ciidamada cirka ee Maraykanka ayaa uga digaya dadka in aysan kasoo ag dhowaanin xerada Area 51 ee tabobarka.

Wax ka badan hal milyan qof ayaa isu diiwaangaliyay in ay ka qeybgalaan munaasabad ogeysiiskeeda Facebook la dhigey, taas oo la sheegay in ay ka dhacayso mid ka mid ah xarumaha lagu hayo sirta ugu badan ee militariga Maraykanka, taas oo ku taala gobolka Navada.

Afhayeen u hadlay ciidamada cirka ayaa wargeyska Washington Post u sheegay "In ay diyaar u yihiin in ay difaacaan Maraykanka iyo hantidiisa".

Qof isticmaala Facebook oo lagu magacaabo Jackson Barnes ayaa dowladda Maraykanka ka raaligaliyay faduushii uu sameeyay, wuxuuna intaas ku daray in aysan aadi doonin xerada ciidanka.

Maxay Tahay xeradan?

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Qeybta 51-aad ee xeradan waa mid aad loo xakameeyo

Arrinta xiisaha weyn u yeeleysa xeradan iyo waxa ay ku saabsantahay munaasabadda been abuurka ah, ayaa waxay tahay fikrado mala awaal ah oo laga qabo saldhiggan ciidan.

Waxay dad badan rumeysanyihiin in dowladda Maraykanka ay xeradan ku hayso macluumaad ku saabsan Suxuunta Duusha oo la rumeysanyahay in ay kaxeeyaan nooleyaal qalaad oo cirka ka yimid.

Waxaa ka mid ah waxyaabaha ay dadka aaminsanyihiin in qaar ka mid ah noolayaashaas ay dowladda Maraykanka qabatay, kuna hayso xaruntaasi Area 51 ee Navada.

Fikradahan ayaa soo biloowday sannadkii 1989-kii, xilligaas oo nin lagu magacaabo Bob Lazar uu waraysi taleefishin ku sheegay in uu ahaa seeynisyahan ka shaqaynayay xaruntan.

Markale ayuu dhawaan shaashadaha kasoo muuqday ninkan, waxaana jira filim laga sameeyay oo ku jira abaaxadda Netflix, taas oo laga yaabo in ay tahay sababta ay dadka markale u danaynayaan arrimahan.

Lahaanshaha sawirka Alamy

Lazar ayaa sheegay in uu ka shaqeeyay mashruuca UFO ama Suxuunta Duusha, islamarkaasna uu akhriyay qoraalo dowladeed oo sir ah oo ka hadlaya noolayaal qalaad oo ka yimid meerayaasha sare.

Ma uusan soo bandhigin caddeymo muuqda, mana la hayo diiwaan la xiriira aqoonta cilmi seeyniska-fiisikiska uu sheeganayo.

Thomas Bullar oo qorey buug lagu magacaabo The Myth and Mystery of UFOs ayaa sheegay in waxan dadka ay rumeysanyihiin ay ugu wacantahay kalsooni darada ay dadka ku qabaan dowladda kadib dagaalkii Vietnam, sidaasi darteedna ay durba rumeysanayaan waxa ay dadka kale sheegaan.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Area 51 waxay ku taallaa saxaraha lama degaanka ah ee Nevada

Goobaha kale ee ay dadka rumeysanyihiin in dowladda sir ku qarinayso waxaa ka mid ah Roswell oo ku taala gobolka New Mexico, halkaas oo sheey cirka ka yimid uu ku dhacay sannadkii 1947-dii.

Dadka waxa ay aamineen in waxaasi ahaayeen Suxuurta Duusha, balse dowladda Maraykanka ayaa sannadihii 1990-naadkii shaacisay in waxaasi ahaayeen buufin weyn oo tijaabada hubka niyuukleerka loo isticmaalayay. Sidaas oo ay tahay dadka weli ma rumeysanayaan hadalka dowladda Maraykanka.