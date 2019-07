Waa halkee meesha aan Kismaayo ahayn ee doorashada Jubbaland lagu qaban karo?

Lahaanshaha sawirka Social Media Image caption Qaar ka mid ah musharrixiinta doorashada Jubaland

Inta badan musharixiinta u taagan kursiga madaxtinimada Jubbaland ayaa shir jaraa'id waxa ay ka sheegeen in doorashada lagu qaban doono meel ka baxsan magaalada Kismaayo "haddii maamulka uu xaqiijin waayo in ay dhacdo doorasho xaq iyo xalaal ah".

"Waxaan ognahay in baarlamaankii Jubbaland ee iman lahaa (la soo xuli lahaa) inuu liiskiisa sii qoranyahay, lana rabo in lagu dhowaaqa marka xilliga la gaaro, hab raaca been abuurka ah ee hadda la marayana waa waxbo kama jiraan iyo marin habaabin, wax la aqbali karana ma ahan," Ayuu shirka jaraa'id ka yiri Xildhibaan Cabdirishiid Xiddig oo ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubaland.

Waxa uu intaas ku daray "Haddii doorashada noqon weydo mid xaq iyo xalaal ah, musharixiinta waxay xaq u leeyihiin in doorashada ay ku qabsadaan meel alle meeshii ay doonaan".

Haddaba halkee ayay noqon kartaa meesha kale ee doorashada Jubbaland lagu qaban karo?

Waxaan su'aashaas hordhignay Xuseen Axmed Geelle (Sandhool) oo aa falanqeeye siyaasadeed, wuxuuna yiri "Dadka musharixiinta iyo dad kale waxay u arkaan in lagu qaban karo gobolka Gedo ama Bu'aale oo aan weli ku jirin gacanta dowladda, balse waxaan u arkaa in meesha habboon ay tahay Kismaayo, halkaas oo ay dowladdii degentahay".

Sandhool ayaa sheegay in sharciyadda doorasho lagu qabto meel aan Kismaayo ahayn uu shaki weyn gali karo.

"Beesha caalamka oo dhan ayaa indhaha ku haya meeshan," ayuu yiri, isaga oo intaas ku daray "in laga yaabo in sababta ay musharixiinta u dalbanayaan meel kale ay tahay in ay suuragal tahay in danahooda ka dhex arki waayeen sida wax u socdaan.

Shuruudaha Musharrixiinta

Guddiga doorashada Jubbaland ayaa maanta soo saaray shuruudaha looga baahanyahay musharixiinta madaxweynaha.

Mid ka mid ah qodobada ayaa dhigaya in musharrax kasta uu helo soojeedinta illaa 10 xildhibaan, balse waxaa xusid mudan in aanan weli xildhibaanadii lasoo xulin.

Cabdiraxmaan Raabbi ayaa noqday musharixii koowaad ee qaata warqadda diiwaangalinta musharaxnimada madaxweynaha Jubbaland.

Sida ku xusan jadwaka guddiga doorashada ay u qabteen is diiwaangalinta musharixiinta waxa ay ku egtahay maalinta sabtida, saacaddu marka ay tahay 2-da duhurnimo. Balse isla jadwalkaas kuma qorna maalin iyo saacad cayiman oo doorashada madaxweynaha la qabanayo.

Image caption Axmed Madoobe kaliya miyaa ka haray raggii iskaashiga dowlad goboleedyada

Waxaa ku qoran in la qabanayo inta u dhaxaysa 24-ta illaa 30-ka Agoosto, taas oo ay walaac ka muujiyeen musharixiinta; "Macnaheedu waxa ay tahay in musharixiinta oo magaalada iska jooga la yiraahdo doorashada waa la qabtay, taana ma suurtogalayso," ayuu yiri Cabdirishiid Xiddig.

Falanqeeye Sandhool waxa uu qabaa in kaalintii dowladda ay ka maqantahay meesha, taasna ay ugu wacan tahay is faham waaga u dhaxeeya Jubaland iyo dowladda Federaalka. "Balse waxa ay u badantahay in kormeerayaal caalami ah ay meesha tagaan", ayuu yiri.

Sida ku xusan habraac ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, doorashada waxay tahay in lagu qabto xarunta akadeemiyadda booliiska ama xarunta Qaramada Midoobay oo labaduba ku yaala garoonka diyaaradaha ee Kismaayo, halkaas oo amniga ay illaaliyaan ciidamada nabad illaalinta Afrika ee AMISOM.

Hase yeeshee Jubbaland ayaa ku adkaysatay in doorashada lagu qaban doono meel uu cayimay maamulka, amnigana ay ku filanyihiin ciidamada Jubbaland.

Waxaa muuqata in waqtigii doorashada ay aad u soo dhowaatay iyada oo ay weli kala taaganyihiin Jubbaland iyo dowladda dhexe.