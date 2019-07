"Imtixaankaygii ayaan dib ugu laabtay 30 daqiiqo kaddib markii aan umulay"

Lahaanshaha sawirka FATOUMATA KOUROUMA

Aradayad 18 sano jir ah oo cisbitaalka loola cararay ayadoo markaas imtixaan ku jirtay ayaa BBC-da u sheegtay in ay imtixaankii dib ugu laabatay 30 daqiiqo kaddib markii ay umushay.

"Waxaa iga go'nayd in aan dhammaysto imtixaankayga oo shahaado qaato," ayay tidhi Fatoumata Kourouma.

Talaadadii ayay ka qayb gashay imtixaanka oo lagu qaadayey dugsi ku yaal magaalada Mamou, ee dalka Guinea balse shaqaalaha ayaa cisbitaalka u qaaday.

"Calool xanuun ayaan dareemay habeenkii Isniinta balse ma filayn in aan umuli doono," sidaas ayay u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP.

"Waxaan ku dhiirraday in maalintii xigtay aan imtixaanka sii wato, anigoo aan arrintaas saygayga u sheegin," ayay intaas ku dartay.

"Waxaan ka welwelsanaa in saygaygu uu iga codsado in aan guriga iska joogo ama aan dhakhtar tago."

Markii cisbitaalka la geeyey ayay ka war heshay in waxa hayaa uu yahay xanuunkii foosha ayna umuli doonto..

Wiilkii ay ku curatay ayay isla markiiba u gaysay waalidkeed si ay Iskuulka ugu laabato oo ay u gasho maadooyinka Physics-ka iyo afka Faransiiska oo u harsanaa.

"Xiisadda ayaa markiiba bilaabatay balse kor joogeyaasha imtixaanku way ii oggolaadeen in aan ku soo laabto" ayay BBC-da u sheegtay Mrs Kourouma, ayadoo intaas ku dartay in ay caafimaad qabtay oo aanay xanuun badan dareemin.

Waxay sheegtay in ayada iyo wiilkeedu ay caafimaad qabaan. Qaraabadeeda yaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in saygeedu oo booliiska ka tirsan uu aad ugu farxay geesinimad haweenaydan.

Mid ka mid ah saddexdii kasta ee haween ah ee ku nool dalka Guinea ayaa ku umusha da'da 18 jirka, sida ay sheegtay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan carruurta, ee Unicef.

Guinea ayaa sidoo kale ka mid 18 dal oo afrikaan ah oo aanay jirin shuruuc uga deggan hablaha xaamilooyinka noqda inta ay iskuulka dhiganayaan, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch.

Nolosha ayaa xataa ku adag gabdhaha ku nool dalalka ay ka mid yihiin Tanzania iyo Sierra Leone, halkaas oo hablaha iskuulka laga eryo aydoo la cuskanayo xeerar dalalkaas u yaal.

Balse dalal ay ka mid yihiin Nigeria, Benin iyo DR Congo, ayaa waxaa ka jira shuruuc ilaalinaysa xuquuqda hablaha xaamilooyinka ah kuwaas oo dhigaya in ay iskuulkooda sii dhigan karaan.