Muuqaal laga helay shaqaale hay'adeed oo la afduubtay

Lahaanshaha sawirka AFP

Hay'adda ayaa sheegeysa in Lixda shaqaale lagu afduubtay dalka Nigeria toddobaadkii la soo dhaafay ay ka soo muuqdeen muuqaal.

Hay'adda Action ayaa sheegtay in Lixda qof ay isugu jiraan darawallo iyo dhaqaatiir maxalli ah oo ay hay'addu shaqaaleysiisay, ayna haatan xaaladdoodu wanaagsantahay.

Muuqaalka oo ay BBC-du aragaty ayaa muujinaya in mid ka mid ah shaqaalaha la afuddubtay ay xirnayd xijaab buluug ah, iyadoo ay ku weegaarsanaayeen Shan rag ah oo la aaminsayahay in ay yihiin asxaabtii lala afduubtay.

Haweeneyda ayaa magaceeda ku sheegtay Grace, waxayna dowladda Nigeria iyo bulshada caalamaka ay ugu baaqday in ay arrintooda cakiran soo dhex-galaan.

Ilaa haatan ma jirto koox sheegatay mas'uuliyadda afduubkaasi, balse waxaa looga shakisanyahay kooxaha Islaamiyiinta ah ee ka dagaalamo bariga dalkaasi.

Bariga dalka Nigeria oo ah goobta uu afduubka ka dhacay ayaa waxaa ka jira laba kooxood oo aad uga firfircoon- waa Boko Xaaraam iyo kooxda Iswap.

Bilowgii toddobaadkan hay'adda Action ayaa sheegtay in ay soo saartay warbixin sheegeysa in kolonyo gawaarideeda ah lagu weeraray waddo gasha magaalada Damasak ee gobolka Borno. Waxay sheegtay in mid ka mid ah darawalladii waday gawaaridaasi la dilay, shaqaalihi kalana la la'yahay halkii jaan iyo cirib ay dhigeen.

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Milatariga Nigeria ayaa sheegaya in ay caburiyeen oo ay wiiqeen kooxda Boko Xaaraam, dowladda Nigeri-yana waxay ku doodeysa in inta badan dagaalamayaasha Boko Xaaraam la xaddiday.

Balse weriyaha BBC-da ee magaalada Abuja ayaa sheegaya in kooxaha Islaamiyiinta ay weli ku xooggan yihiin dalka Nigeria ayna weerro dhibaatooyin badan ka dhasho ay gobolka ka fuliyaan.