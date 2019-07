Lahaanshaha sawirka GoFundMe

Nin dhawaan aqalgalay ayaa lagu dabiibayaa isbitaal ku yaal waddanka Mareykanka kaddib markii uu dhaawac ka soo gaaray foolkaano uu ku dhacay xilli uu ku jiray bishii malabka waxaana soo badbaadisay xaaskiisa.

Clay Chastain ayuu madaxu dilaacay mar uu fuulayay buur ku taal jasiiradda Caribbeanka ee St Kitts. Xaaskiisa, Acaimie, ayaa durbadiiba hoos u soo boodday oo waxa ay ka caawisay inuu bannaanka u soo baxo.

Garabka ayey ka soo gashay xilli uu hunqaacayay xanuun darranna uu hayay, maadaama ay ka soo dhaadhacayeen 3.2 km meel u jirta dhul dhaca buurta.

"Waa haweeney layaab leh," ayuu Mr Chastain yiri kaddib markii diyaarad lagu geeyay Florida.

"Inay isoo qaaddo oo ay iga soo dajiso buur intaa uu dhirirkeedu la eg yahay xilli aanan istaagi karin ayaa ah wax cajiib ah oo mucjiso oo kale ah," waxa uu u sheegay warbaahinta CBS TV.

Ninkan waxa uu buurta ka dhacay 18-kii July, maalma un kaddib markii arooska isaga iyo xaaskiisa uu ka dhacay Crawfordsville, ee gobolka Indiana, ee waddanka Mareykanka, halkaas oo ay ka soo jeedaan.

Kaddib markii uu gaaro halka ugu sarreysa buurta Mt Liamuiga, ayuu Mr Chastain waxa uu sheegay inuu doonayay inuu hoos ugu dhaadhaco foolkaanada si uu si dhaw ugu daawado holaca ka baxaya.

"Hoos ayey foolkaanadu iga jirtay… anigana waxaan ka cabsadaa joogga sare," ayey tiri Mrs Chastain, oo sharaxaysay go'aankeeda ah inay dhinaca sare ku sugto ninkeeda.

"Waxaan maqlay qeylo iyo wax u eg wax weyn oo buurta ka sii dhaadhacaya."

Ka dib markii ay maqashay isagoo qaylinaya oo dalbanaya gurmad, deg deg ayay hoos u aaday waxayna markiiba aragtay taleefoonkiisa gacanta ka dibna isaga oo dhulka jiifa oo madaxiisu uu dhiig ka qubanayo.

Markii ay ogaadeen in aysan jirin cid kale oo ay gacan ka heli karaan isla markaana taleefoonkii uusan shaqeynayn ayay go'aansadeen in ay hoos u daadagaan, waxayna ku qaadatay muddo saddex saac ah in ay dhulka gaaraan.

Ilaa 30,000 oo doolar ayaa loo uruuriyay si lamaanahani ay u kireystaan diyaarad khaas ah oo Chastain loo geeyo cisbital kju yaal gobolka Flor

Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in Chastain ay maskaxda iyo laf-dhabarta dillaaceen oo dhecaan uu ka wado sanka.

"Mucjiso ahayd in inta karaankiisa ahi uu iscaawiyo marka loo eego halista dhaawacyada ku yaal", ayay tiri Mrs Chastain oo la hadashay jariidadda Indianapolis Star.

Bartiisa Facebook ayuu Chastain ku qoray: "Dhab ahaahntii waa arrin la yaab leh, mahadi waxay u sugnaatay Alle oo iga caawiyay in dhaawaceygu uusan intan ka halis badnaanin."