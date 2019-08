Kenyaawi: Heebsooca Soomaalida wuxu gaaray heer la i weydiiyo biyo ma naga cabaysaa?

Lahaanshaha sawirka Maxamed Kiinyawi Image caption Sheekh Maxamed Kiinyaawi oo la fadhiya xoogsatada Birta

Faquuqu wuxu mudooyin dheer ka dhex jiray bulshada Soomaalida , dadka la faquuqo ayaa u badan bulshada laf-dhabarta u ah wax soo saarka kala duwan ee dalka Soomaaliya, sida samaynta biraha, kaba tolista ,timo jarisa iyo ugaarsiga iwm.

Dhamaan shaqooyinkan ayaa ah kuwo loo sameeyey magacyo xambaarsan cunsuriyad lagu tilmaamayo in dadkan ay yihiin dad laga tayo fiican yahay maadaama ay yihiin dad ku shaqaysta muruqooda.

Arrinkan wuxu horseed ka noqday in bulshadan lagu faquuqay farsamadooda ay niyad jab kala kulmeen shaqadoodii, halka in badan ay shaqo la'aan ku dhacday.

Dadkan ayaan inta badan aan helin dhiiri galin ama maalgalin loogu sameeyo goobaha iyo qalabka duqoobay ee ay u isticmaalayeen wax soosaarkooda mudooyin qarniyo ah.

Haldoorka Somaaliyeed sida Abwaanada iyo Culimada ayaan ka daalin sidii ay bulshada uga wacyi galin lahaayeen, faquuqa ama cunsirinimada lagula kaco dadkan.

Sheekh Maxamed Kiinyaawi waxa uu kamid yahay dadka dhawaan bilaabay dhiiri galinta shaqooyinka muruqmaalka sidii loo soo noolayn lahaa, wuxu ka waramayaa dadkan la faquuqo shaqooyinka ay bulshada u ahayaan iyo halka lagaarsiiyay iyo sida loo fogeeyey, mar ay BBC-du ay waydiisay dhacadadii ugu dareenka badnayd ee uu la kulmay intii uu ku jiray barnaamijkiisa uu u bixiyay (shaqeyso ha shaxaadine) wuxu yiri,

'' Alla wuxu ahaa kuwa biraha tuma, walaalaheena farsamo yaqaaniinta meeshoodii waan ka naxay birimo tiifkii waaye, markaas ayaan u tagay way ooyeen, markii ay i arkeen, Kiinyaawi miyaad tahay, mise walaalkiis ayaad tahay, waxan iri Kiinyaawi ayaan ahay madhici karto maya Kinyaawi ayaan ahay, waxay dhaheen Biyo managa cabaysaa, halkaas aan gaarsiinay dadkan, waxan u sheegay, walaalahay ayaad tihiin waan idin siin lahaa hadaad ii timaadaan ana waan idinka cabayaa ''.

Sheekh Kiinyaawi ayaa mudo ku wareegayay deegaano badan oo Soomaaliya ah, halka uu dhiiri galin u samaynayay in dhalinyarada Soomaalida ee Jaamacada ka soo baxay ay dib ugu noqdaan shaqooyinkan si meesha looga saaro baqdinta laga qabo shaqooyinka muruqmaalka oo ah dhaxalka Soomaalida.

Lahaanshaha sawirka Maxamed Kiinyaawi Image caption Sheekh Maxamed Kiinyaawi oo dhiiri galinaya Timo jarista

''Inta badan wadanka Masar ayaan ku maqnaan jiray,laakiin markii aan Kenya imid oo aan u soo batay waxan la kulmay dhalinyaradii aan Tv-ga kala hadli jiray, marka waxan arkay dhalinyaradii in badan oo xoog iyo xoolo la soo galiyay,hadana jaamacadihii iyo qalinkii wax ku keeni waayay oo wali dulsaar ah ama meelaha ka shaxaatamaya laakiin dharkoodu iska cad yahay, waxa is waydiiyay maxad u qaban karaysaa, waxa igu soo dhacay in aan anigu iska bilaabo oo aan tuso shaqeyso ha shaxadine'' sidaas waxa mar kale BBC-da u sheegay Sheekh Maxamed Kiinyaawi.

Lahaanshaha sawirka Maxamed Kiinyaawi Image caption Sheekh Maxamed Kiinyaawi oo dhiiri galinaya Kaluumaysiga

Hal-doorka kale ee sida wayn uga hadlay Faquuga waxa kamid ah Abwaan: Max'ed Ibrahim Warsame "Hadraawi "

Hadraawi wuxu suugaan xoog badan ku cabiray sida uu dulmigan u hadheeyay Soomaalida, wuxu tiriyay sannadkii 2017 Tix uu ku soo bandhigay Madal kulmisay dad badan, magaalada Hargeysa,Tixdan oo magaceeda uu u bixiyay "Dhulgariir" wuxu kaga hadlay Khatarta ka dhalatay haybsooca ama faquuqa, "Aniga waxa ii hal-hays ah 'Anigu gob ku noqon maayo qof kale gunnimadii'' sidaas waxa yiri Hadraawi,

Aduunka kale way ku yar tahay in qofka lagu faquuqo arrimo ay kamid yihiin farsamada uu ku shaqeysto, tan ayaa waxa daliil u ah in Soomaali badan oo qurbaha u hayaantay ay ka shaqeeyaan shaqooyinka ay ku faquuqu jireen dadka lagu faquuqo dalka soomaaliya.