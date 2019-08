Nin arrin kale u tagay isbitaal oo gudniin lagu sameeyay

Image caption Terry Brazier

Nin ayaa lagu sameeyay gudniin uusan dalban kadib markii uu isbitaal Britain ku yaala uu u tagay baaris uu ku samaynayay kaadi haystyadiisa.

Ninkan oo lagu magacaabo Terry Brazier ayaa hadda la siiyay mag dhaw lacageed oo gaaraya £20,000.

Shaqaalaha isbitaalka Leicester Royal Infirmary ayaa Mr Terry u sheegay in ay guddeen, halkii la siin lahaa irbad ka caawisa kaadi haysyada oo uu ka cabanayay.

Ninkan oo 70 jir ah ayaa yiri "Maxaa kale oon oran karaa?, waan yaabay uun, waan aamini waayay waxa ay ii sheegayaan".

Mr Terry ayaa sheegay in uu go'aansaday in uu sharciga la tiigsado isbitaalka kadib markii warqad ay u direen ku qirteen in aysan marin habkii saxda ahaa ee lagu hubin lahaa badqabkiisa gudniinka kadib.

Isbitaal bixin kara adeegyada kala duwan ee caafimaadka oo laga furay magaalada Maxaas

Waxa uu intaas ku daray in arrinta ay noqoto mid ay dadka ku maadsadaan, balse dhankiisa kale arrinka waa mid halistiisu badantahay, "Waxaa laga yaabi lahaa in xubin jirka qofka ka mid ah la jari lahaa haddii ay arrintan qof kale ku dhici lahayd".

"Isbitaal ayaad aadaysaa, waad aaminaysaa dadkan dhaqaatiirta ah, maka filanaysid wax qalad ah, gaar ahaan mid kan oo kale ah" ayuu intaas ku daray.

Andrew Furlong oo ah agaasimaha isbitaalka ayaa sheegay in arrintan ay ku sameeyeen baaritaan qoto dheer, islamarkaasna ay si dhab ah u wajaheen.