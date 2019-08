Muna: Dun iyo Cirbad ayaan ganacsi horumar leh ka sameeyey

Image caption Muuna Cabdullaahi Xaashi oo samaynaysa farshaxan

Farshaxanka laga sameeyo dunta, waxey kamid tahay tiirarka ganacsiga agabka loo isticmaalo quruxda guryaha iyo dharka, waqtigan hada la joogo, waxa jira warashado casri ah oo soo saara dharka, balse tayada iyo quruxda waxa mar walba waxa ku horeeya alaabta lagu sameeyo gacanta.

Muuna Cabdullaahi Xaashi, waxay kamid tahay dhalinyarada baratay farshaxanka isla markaasna ka sameeyey ganacsi fiican.

''Waxan soo galay Kenya sannadkii 2015, waxan sugayaa in aan dhoofo, waqti ayaan joogay, waxan ku fakaray inta aan sugayo qorshaha dhoofka in aan ku fakaro in aan waxyaabo kala samaysan karo, jaaniskii ugu horeeyay ayaa noqoday in aan helo xarunta Aw-Jaamac ee magaalada Nairobi waxbarashada farshaxanka iyo farsadamada alaabaha dhaqanka, waxan ka bilaabay in aan dunta barto harqaanka, waxan bartay Kaarbadyada sida loo sameeyo, tima dabista iyo cilaanka'' sidaas waxa BBC-da u sheegtay Muna.

Barashada xirfadu waxay qofka u tahay jaanis uu noloshiisa kor ugu qaadi karo, waxa u fududaada helista shaqo ama bilowga ganacsi uu lee yahay, waatan Muuna oo ka waramaysa sidii ay ku bilowday ganacsiga alaabta farshaxanka.

''Kadib markii aan ganacsigayga bilaabay oo aan guriga alaabo ku sameeyey,waxan ku fakaray halkee ku iibin kartaa,Tukaan ma furan karin oo waa qaali, baraha bulshada ayaa noqday meesha kaliya ee aan ku iibin karo farshaxankayga, markaan diyaariyo waxan ka qaada sawir kadibna waxan galiyaa baraha bulshada si ganacsigaygu u sii socdo''

Image caption Muuna Cabdullaahi Xaashi oo sawir ka qaadaysa ganacsigeeda

Muuna waxa ku adkaatay sidii ay alaabta ay iibinayso sawiro fiican ugu heli lahayd, caqabadan waxay kaga gudubtay in ay barato sawir qaadista, waqtigan ganacsiga Muuna wuu dhamays tiran yahay.

Talaabadan ay qaaday Muuna ayaa ah mid ku dayasho mudan, muddo kooban oo ay sugaysay in ay dibada u dhoofto ayaa waxa u suurta gashay in ay hesho farsamo ay ku shaqaysatay, waxay ku dhiiri galinaysaa dhalinyarada Soomaalida in ay waqtiga ka faa'idaystaan.

''Dalkii joog ama dibad joog, waxa fiican in aad qabato wax ku anfacaya oo marnaba aan kaa hadhayn, taas oo qof walba uu ku shaqaysan karo wixii uu bartay sidaas ayaan kula talinayaa''

Farsamadan ayaa noqonaysa mid la jaanqaadaysa waqtiga casriga ah ee waqtigan lagu jiro, waxa kamid ah alaabta ay Muuna iibiso, dhamaan sharaxaadaha guryaha oo kala duwan.