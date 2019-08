Trump oo dacwad ku furey maamul goboleed Maraykanka ah

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Governor Newsom signed the law last week

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo xisbiga jamhuuriga ee uu ka tirsanyahay ayaa dacwad ku furey maamulka gobolka California kaas oo meelmariyay sharci cusub oo qasab ka dhigaya in qofka isu taagaya xilka madaxweynenimada uu soo bandhigo canshuurtii uu bixiyay.

Barasaabka gobolkan Gavin Newsom oo ka tirsan xisbiga dimoqoraadiga ayaa todobaadkii hore saxiixay sharcigan oo la sheegay in uu jilaafayn karo rajadii Trump ee ahayd in markale lasoo doorto.

Trump iyo xisbiga ayaa dacwadda ay maxkamadda geeyeen ku doodaya in sharcigan cusub uu dastuurka jabinayo maadaamaa uu shuruud dheeraad ah ku darayo shuruudaha uu dastuurka Maraykanka u dajiyay qofka u tartamaya xilka madaxtinimo.

Sharciga cusub ayaa waxa uu kaliya quseeyaa codbixiyeyaasha gobolkaas, wuxuuna mamnuucayaa in dadka aysan u codeyn karin qof aanan soo bandhigin canshuurtii uu bixiyay.

Dastuurka Maraykanka ayaa saddex shuruudood ku xiraya qofka u tartamaya xilka madaxtinimo, waxaana ka mid ah in uu yahay muwaadhin Maraykan ah oo ku dhashay gudaha dalkaas, in uu dalkaas degenaa muddo 14 sanno ah, iyo in uu ka weynyahay 35 jir.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Trump

Xisbiga Jamhuuriga ayaa waxa uu ku doodayaa oo kale in sharcigan California uu yahay weerar qaawan oo lagu qaaday madaxweyne Trump, islamarkaasna uu si aan xaq ahayn uu u dhimayo fursadaha markale lagu soo dooran karo.

Trump waa madaxweynaha kaliya ee aan la ogeyn canshuurta uu bixiyay, marar badan oo laga codsadayna waa uu diiday.

Madaxweynaha kale ee sidaas yeelay wuxuu ahaa Gerald Ford sannadkii 1976-dii.