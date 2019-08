Sawirka nin ay booliiska ku daabaceen facebook oo noqday mid lagu maadeysto

Lahaanshaha sawirka GWENT POLICE Image caption Sawirka Jermaine Taylor ee ay booliiska daabaceen

Booliiska Koonfurta gobolka Wales ayaa ka digay dad ku jeesjeesay nin loo haysto in u daroogada ka ganacsado oo ay dad badan ku maadeysteen qaabka ay timihiisa u egyihiin.

Booliiska ayaa sheegay in haddii aysan dadka ka waantoobin ficiladooda ay wajihi karaan dacwado maxkamadeed oo lagu soo oogo.

Sawirka Jermaine Taylor, oo 21, oo ka soo jeeda magaalada Newport, ayaa waxay booliiska ku daabaceen barta Facebook ka dib markii uu jabiyay shuruudhii Shatigiisa ama Leysinkiisa.

Waxa ay arrintan sababtay in boqolaal maadeys iyo waxyaabo lagu qoslo ah laga sameeyo sawirkiisa islamarkana barta ay booliiska ku leeyihiin Facebook ee sawirkiisa lagu daabacay ayaa wax ka so ra'yi dhiibtay ku dhawaad 90,000 oo qof.

Booliiska ayaa markii dambe sheegay in fariimaha xadgudubka ah dadka soo qora ay wajihi karaan sharciga.

Dadka ayaa lagu dacwayn karaa fariimaha aflagaadada ah ee ay baraha bulshada ku qoraan.

Dad badan ayaa sawirka ninkan markii ay arkeen waxay ka sameeyeen sheekooyiin maad iyo qosol leh gaar ahaan qaabka ay timihiisa u egyihiin.

Booliiska, Gwent ayaa maanta qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen"aad ayaan ugu faraxsanahay qof walba oo naga caawinaya in aan ogaano gobta uu ku sugan yahay Jermaine Taylor, waana in aan qiranaa in qaar ka mid ah qoraaladiina ay naga qosliyeen.

"Balse marka qadka laga tallaabo oo uu kaftanka isu badalo aflagaado waa in aan masuul noqonaa aana xusuusinaa dadka in ay iska ilaaliyaan waxyaabaha ay ku qorayaan baraha bulshada,ayaa lagu yiri qoraalka booliiska.

Booliiska ayaa waxay sheegeen in Taylor uu jabiyay shuruudiha Shatigiisa ka dib markii xabsiga laga siidaayay bishii December 2018.

Maxkamad ku taalla Cardiff ayaa ku xukuntay muddo dhan saddex sano oo xarig ah bishii September 2017 ka dib markii la ogaaday in uu ku lug leeyahay iibinta daroogo la mamnuucay.