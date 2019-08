Lahaanshaha sawirka GETTY IMAGES/STRINGER

Sida ay BBC u sheegeen qaar ka mid ah naafada0 "dhibaatooyin dhanka amniga ah iyo tacadiyo kale" ayey kala kulmayaan Muqdisho ka dib qarixii xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir.

Qaraxaas waxaa ku dhintay masuuliyiin uu ka mid ahaa gudoomiyihii Gobolka Banaadir, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow).

Dawlada ayaa baadhitaan ay samaysay ku dhawaaqday in falkaas ay fulisay haweenay araga naafo ka ahayd oo ka shaqeynaysay xarunta maamulka.

Dadka naafada ah ayaa hadda ka cabanaya in arrintaas ay horseeday in lala xariiriyo "falal danbiyeed noocaas ah" ka dibna ay ku adkaato in shaqo lasiiyo ama laga aamin baxo.

Yuusuf Sheekh Cali oo ah xoghayaha guud ee ururka naafada qaranka Soomaaliya, BBC Somali la wadaagay qaar ka mid ah dhacdooyinka soo wajahay ka dib weerarkaas.

''Waxaan idiin soo wacnay dhibaatooyin dadka naafada ah ka soo gaaray qaraxii 24 bishii July illaa iyo hadda, waana tacadiyo xanuun badan oo ay dhacdadaasi xambaarsanayd", ayuu yiri Yusuf.

"Dawladu waxay sheegtay in qaraxa uu ka dambeeyay qofka naafo ah, balse naafada oo dhan looma ciqaabi karo arrintan sida aan dadka caadiga ah ee aan naafada ahay loola xariirin (dembiyada ay geystaan) dadka kale ee aan naafada ahayn.''

Cabashada dadkan waxay ka billaabatay dhibaatooyiin ay Muqdisho kala kulmeen iyo hadallo ay jeediyeen qaar ka mid ah masuuliyiin.

Muuqaal uu baahiyay telefishinka Qaranka Soomaaliya ayaa laga arkay masuul ka tirsan guddiga doorashooyiinka qaran ee Soomaaliya oo ka jawaabaya su'aal uu weydiiyay qof la sheegay inuu naafo ahaa. Wuxuu ugu jawaabay: Shaqooyiinkeena waa furan yihiin "soo dalbada, mudanaan ayaan idiin siinayaa anniga oo gudiga afkooda ku hadlaya soo dalbada, sidii gobolkana hana yeelina,'' taas oo dadka naafada ay u micneysteen "ha isku kaaya qarxinina".

Waxan isku daynay in aan la xariirno masuuliyiinta hay'adda doorashooyinka qaranka laakiin ka ma aynaan helin jawaabta arrintan...

Yuusuf Sheekh Cali oo arrintaas ka hadlay ayaa yiri: ''Hay'adda doorashooyinka qaranka ayaa qabatay shir, waxa ka qayb galay xubin ka mid ah ururka naafada oo waydiiyay in shaqaalaha ay qaadanayaan oo ah 120 ay ku jiraan dad naafo ah, mid ka mid ah ayaa ugu jawaabay 'wuu idiin furan yahay albaabku hadaydaan isku kaaya qarxinayn'".

Balse dhibka ay sheeganayaan arrintaa kuma koobna. Yusuf ayaa BBC u sheegay in"ardeyda iskuulka Al-Nuur oo bas saarnaa uu askari joojiyay, 'waxay u sheegeen in ay yihiin dad indhoolayaal ah, wuxu ku yiri ma maqli karo dad indhoole ah iga laabta'".

Xoghayaha guud ee ururka naafada qaranka Soomaaliya, ayaa shaqsi ahaan la kulmay "caqabad" ka dib qarixii xarunta dowladda hoose wuxuuna sheegay: "aniga iyo qof kale ayaa u doonayay adeeg gobolka, nin ka mid ah shaqaalaha ayaa yiri ma qof indhoole ah ayaad axsaan u samaynaysaan.''

Dowladda Soomaliya ma jiro wax war ah oo ka soo baxay oo xaqiijinaya xuquuqda dadka naafada ah ee Muqdisho ku nool.