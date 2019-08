Rashiida Dulayb oo ku gacan seyrtay ogolaansho ay ka heshay Israa'iil

Lahaanshaha sawirka ADAM SHAPIRO VIA REUTERS

Haweenayda ka tirsan Congress-ka Maraykanka ee Rashiida Dulayb, ayaa ku gacan saydhay ogolaansho Israel u siisay in ay ayeydeed ku booqato daanta galbeed ee la haysto.

Waxay sheegtay in shuruudaha lagu xidhay socdaalkeedu yihiin kuwo adag oo dullayn ah isla markaana aan sidaa lagu aamusiin karin iyada.

Mar sii horraysay ayaa Israel shaacisay in Dulayb loo ogolaaday in ay halkaa u socdaasho ka dib markii ay aqbashay in ay joojiso ololaha ay ugu jirto in dunidu Israel go'doomiso.

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Arrintan ayaa imaaneyso iyadoo Israa'iil ay xayiraad kusoo rogtay labo gabdhood oo ka tirsan aqalka Congareska dalka Mareykanka kuwaas oo si weyn u dhaleeceen jiray Israa'iil, waxaana laga mamnuucay inay booqasho ku tegi karaan.

Ilhaan Cumar iyo Rashida Dhaalib ayaa lagu waday toddobadka soo socda inay booqasho ku tegaan dhulka la heysto ee Daanta Galbeed iyo bariga magaalada Qudus.

Labadan gabdhood ee ka wada tirsan aqalka Congareska ayaa taageeray tallaabo cunaqabateyn lagu saarayo Israa'iil balse sharciga Israa'iil ayaa ogolanayaa in tageerayasha ololahaas in laga mamnuuci karo inay booqasho ku tegi karaan Israa'iil.

Madaxweyne Trump ayaa horraan ku baaqay in labadan xildhibaan laga mamnuuco inay booqdaan Israa'iil isla markaasna ay neceb yihiin Israa'iil iyo dadka Yuhuudda.

Ilhaan Cumar iyo Rashida Dhaalib waxay labaduba ay ka wada taageersanyihiin qadiyadda reer Falastiin, waxaa ay kasoo horjeedaan Israa'iil balse waxay beeniyeen inay neceb yihiin dadka Yuhuudda.

Sharciga Israa'iil waxaa uu dhigaya in dal ku-galka aanan la siin karin qof kasta oo shisheeye ah oo wado olole looga soo horjeedo Israa'iil ha ahaato mid dhaqaale, dhaqan ama waxbarasho.