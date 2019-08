Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib: Maxaa labadoodaba loogu diiday inay galaan Israel?

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Ilhaan Cumar(bidix) iyo Rashida Tlaib

Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib waxay taariikh sameeyeen bishii Nofembar ee sanadkii 2018-kii, markaas oo ay noqdeen dumarkii ugu horreeyay ee muslimiin ah oo ku biiray aqalka wakiillada Mareykanka.

Labadooduba waxay xubno ka yihiin xisbiga dimuqraaddiga Mareykanka waxayna horumar weyn ka sameeyeen doorkooda siyaasadda.

Arrimaha kale ee ay ka mideysan yihiin waxaa ka mid ah inay taageeraan xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda.

Intaas waxaa usii dheer inay cod sare ugu doodaan dadka soo galootiga ah iyo qaxootiga.

Laakiin waxaa jira hal wax oo iyaga khaas u ah ayna uga duwan yihiin cid walba oo kale, xitaa xubnaha kale ee aqalka wakiillada ay ka tirsan yihiin, waxaasina waa Israel.

Muranka ku saabsan go'doonka

Ilhaan iyo Rashida labadooduba waxay aad u cambaareeyaan sida ay Israel ula dhaqanto Falastiiniyiinta, waana labada siyaasi ee kaliya ee ka tirsan aqalka Congress-ka ee sida cad u taageera falcelinta falastiiniyiinta ee ku aadan go'doonka ay Israel galiso, iyo waliba dhaqdhaqaaqyada lagu bartilmaameedsado Israa'iiliyiinta.

Arrintan waxay hadda sababtay in Ilhaan iyo Rashida ay noqdaan wakiilladii ugu horreeyay ee laga soo doortay Mareykanka oo abid laga mamnuuco galitaanka Israel.

Tani waxay layaab ku noqoneysaa 72-da xubnood ee ay isku aqalka ka tirsan yihiin, kuwaasoo horraantii bishan qarash u uruurinayay inay booqasho loo wada dhan yahay ku tagaan Israel, si ay uga qeyb galaan munaasabad sanadle ah.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Muftia Tlaib, oo ku nool dhulka la heysto ee Daanta Galbeed waxay ayeeyo u tahay Rashida Tlaib

Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib waxay si wada jir ah u qorsheynayeen inay u duulaan Israel, si ay u tagaan dhulka falastiiniyiinta ee ku jira gacanta Israel, kaasoo ah bariga magaalada Qudus iyo Daanta Galbeed.

Xaqiiqdii, Rashida waxay safarkaas kusii dari lahayd booqasho ay ugu tagto qoyskeeda.

Haweeneydan 42 jirka ah ee baratay cilmiga sharciga waxay heysataa dhalasho Mareykan ah, balse waxay asal ahaan kasoo jeedda Falastiin.

Ayeeyadeed iyo xubno kale oo ka tirsan qoyskeeda ayaa ku nool Daanta Galbeed.

Markii ay mas'uuliyiinta Israel soo saareen go'aanka ay ku mamnuuceen safarkeeda, Rashida Tlaib waxay barteeda Twitter-ka soo dhigtay sawir muujinaya ayeeyadeed, kaasoo ay kusoo qortay: "Go'aanka ay Israel ku mamnuucday soo galitaanka gabadheeda, oo xubin ka ah aqalka wakiillada Mareykanka, waxay astaan u tahay daciifnimadooda, sababtoo ah runta ku saabsan waxa ku dhacaya Falastiiniyiinta waa wax laga cabsado".

Lahaanshaha sawirka GPO via Getty Images Image caption Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump

Dhawaan, Rashiida Dulayb ayaa ku gacan saydhay ogolaansho Israel u siisay in ay ayeydeed ku booqato daanta galbeed ee la haysto.

Waxay sheegtay in shuruudaha lagu xidhay socdaalkeedu yihiin kuwo adag oo dullayn ah isla markaana aan sidaa lagu aamusiin karin iyada.

Marka laga hadlayo muranka la xiriira arrintan, qofka ay xulafada isugu dhow yihiin waa Ilhan Cumar.

Ilhaan oo 38 jir ah waxaa laga soo doortay gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota, waana gabar Soomaali-Mareykan ah oo xijaabka xirata, Mareykankana tagtay iyadoo gabar yar ah sanadkii 1995-kii.

Qudheedu waxay Israel ku cambaareysay diidmada ku saabsan safarkooda.

Hadallada ay Ilhaan ka jeediso Israel waxay xasaasi ahaayeen tan iyo markii ay ku biirtay golaha wakiillada Mareykanka.

Horaantii Sannadkan, waxay barteeda Twitter-ka soo dhigtay qoraal ay ku eedeyneyso dadka Israel u ol'oleeya.

Warbaahinta Israel ayaa sidoo kale aad u weerartay Ilhaan.

Dagaalka ay warbaahinta Israel ku qaadeen Ilhaan Cumar

Tan iyo markii ay billaabatay doodda la xiriirta hadalladii lagu tilmaamay "Yahuud Naceybka" ee Ilhaan Cumar ay ku qortay boggeeda Twitter-ka, ayaa warbaahinta Israa'iil waxay si weyn uga hadlayaan gabadhan Soomaalida ah ee taariikhda gashay kaddib markii ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Muslim ah ee xubin ka noqotaa Aqalka Kongres-ka Mareykanka.

Wargeysyada Israa'iil ayaa si weyn uga hadlayay hadallada ka soo yeeray Ilhaan Cumar, oo qaarkood ay ka qoreen faallooyin, qaarna ayba billaabeen warar ay ku doonayaan inay ku muujiyaan in Ilhaan ay tahay qof Yahuudda neceb.

Faallada Wargeyska Hareetz

Wargeyska Hareetz ee ugu afka dheer Israa'iil ayaa qoray faallo dheer oo uu cinwaan uga dhigay: "Ilhaan Cumar waxay fahmi la'dahay sababta ay dadka Maraykanka u taageeraan Israa'iil".

Faalladan waxaa ku xusan in Ilhaan ay u maleynayso in lacag caddaan ah lagu helay taageeradaasi, waxaana maqaalka lagu xusay in Ilhaan aysan lahayn dareen siyaasadeed.

Wargeyska ayaa sheegay in Ilhan ay sida Falastiiniyiinta u marin habawsan tahay oo ay u haysato in lacag oo keliya ay Israa'iil ku kasbatay taageerada Maraykanka, taas oo ay ku tilmaameen aragti aan fogeyn.

Waxay faalladu sheegtay in loo baahan yahay in Ilhaan Cumar ay fahanto in dadka raacsan madhabta Evengelisti-ga ee Maraykanka ku badan, oo siyaasiyiintuna u badan yihiin, ay taageero buuxda u hayaan Israa'iil.

Faalladu waxay intaasi ku dartay in kooxaha taageersan Israa'iil sida AIPAC, ay ka faa'ideystaan fursadahaasi, ee aanay iyagu marnaba mas'uul ka ahayn taageerada uu Maraykanka u hayo Israa'iil.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Labadan gabdhood ayaa isku fikrad ka qaba Israel

Taageerayaasha Israa'iil ayaa olole ka dhan ah Ilhaan Cumar billaabay kaddib markii ay sheegtay in ururka AIPAC ee taageera Israa'iil ay lacag siiyaan xildhibaannada Maraykanka.

Waxay ka jawaabeysay su'aal Twitter lagu soo qoray oo ahayd cidda maalgelisa siyaasiyiinta taageera Isra'iil.