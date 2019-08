Image caption Abubakar Maxamed(Bidix) Cumar Maxamed (Midig)

Cumar Maxamed iyo Abubakar Maxamed waa laba wiil oo Soomaali ah, dadka ayaa inta badan isku qalda wajiyadooda waxay isugu eeg yihiin si dhaw, waxa sii xoojinaya in laysku qalado labadooda waxay si wada jir ah u qabtaan shaqooyin u gaar ah iyo waliba kulamo ay dhalinyarada ku dhiiri galiyaan.

''Waxan xasuustaa dadka qaar marka aad lahadlaysid Cumar ayay ii malaynayaan ama isaga ayay Abubakar u malaynayaan marar badan ayay dhacday, waxan xasuustaa galab Cumar ayay balan lahaayeen wuxu idhahay balantii maxaad iiga baxday, waxan taaganahay maxaad ka hadlaysaa'' sidaas waxa BBC-da u sheegay Abubakar Maxamed mar uu ka hadlayay sida dadku isugu qaldaan labadooda

Cumar ayaa sheegay in isaga sidoo kale lagu qaldo walaalkiis Abubkar, '' Aniga waxa iigu cajiib badnaa waxay ahayd waa gabar ayaan shukaansan rabay, waxay dhahday anigu ma ogi qofka aad tahay, waxan ku dhahay hadii aadan ogayn qofka aan ahay side isku shukaansan karnaa''

Image caption Abubakar Maxamed

Labadan wiil ee Soomaalida ah waxay sameeyeen dadaalo fara badan oo ay kamid yihiin waxbarashada iyo ganacsi Cumar iyo Abubakar waxay ku dhasheen Soomaaliya oo uu ku dhamaysteen culuunta diinta kadib waxay tageen wadanka Holand halkaas waxay ku dhamaysteen jaamacada Abubakar wuxuu bartay culuunta Ganacsiga halka Cumar uu bartay culuunta maaraynta warbaahinta,

'' Ganacsi kale ayaa jira oo aan wadaagno Cumar oo aan gaar u leenahay, waxan leenahay ilaa sadex shirkadood waxa kamid ah online Shoping xasfiis Tigidhada iyo sidoo kale warbaahin aan leenahay oo aan Holand ka hirgalinay'' sidaas waxa mar kale BBC-da u sheegay Abubakar

Image caption Cumar Maxamed

Labadan wiil ee walaalaha ah maaha mataano way kala wayn yihiin halka uu Cumar ka wayn yahay Abubakar dhalinyaro badan ayay u yihiin hormuud mudan in lagu daydo markale Cumar ayaa ka sheekaynaya cida ay ka heleen dhiiri galinta u badan ee u sahashay in ay nolosha horumar ka sameeyaan,

''Waxbarashadeenii waxay ahayd mid isku mid ah, Hooyo iyo Aaabo ayaa sabab u ahaa waxan xasustaa in Aabo i dhihi jiray mar walbo ujeedadaydu waa in aad noqotaan walaalo isku fiican''

Wiilashan walaalaha ah ayaa siwayn saamayn ugu yeeshay baraha bulshada waxay si gaar ah xiriir dhow la leeyihiin dhalinyarada dhawaan waxay soo bandhigeen buug magaciisu yahay(Ku raaxayso Nolosha)

Wiilasha ayaa ku dhiiri galinaya dhaliyarada in ay badiyaan akhriska si ay uga gudbaan caqabadaha nolosha oo xitaa ay isku dayaan in ay cilmi ka raadiyaan hawada sare oo ay cirka u baxaan.