Shirkadda Facebook oo joojin doonta inay ku basaasto waa haddiise aad dalbatid

Shirkadda Facebook-ga ayaa saameysay qaab ay daaha uga rogayso xogta ay ka uruuriso macaamiisha.

Dad badan ayaa laga yaabaa in aanay jeclaysan waxa ay arkaan.

Tusme loo bixiyay Off-Facebook Activity oo uu qofku ka heli karo qeybta wax looga badelo bartaasi ayaa waxa uu muujinayaa dhammaan barnaamijyada iyo baraha internetka kuwaas oo xog kugu saabsan u soo dira Facebook-ga, kuwaas oo markaa kaddib loo isticmaalo xayeysiimaha.

Waxaa kuu suuragalaysa in aad meesha ka tirto waxyaabaha aad isticmaashay sidaana aad isaga ilaaliso in hab-dhaqankaaga aanan la beegsan. Hasayeeshee qof khabiir ah ayaa sheegay in tallaabadaasi aanay saameyn wayn ku reebi doonin faa'iidada shirkadda.

Haatan, si aayar ah ayey arrintaasi u socotaa oo waxa uu tusahaasi ka shaqeynayaa Ireland, Kuuriyada Koonfureed iyo Spain. Balse hadafku waxa uu yahay in barnaamijkaas dunida oo dhan la gaarsiiyo.

Hindisahan ayaa imanaya xilli shirkadaha Apple iyo Mozilla ay goor horaba qaadeen tallaabooyin ay kaga hortagayaan in Facebook iyo kuwa kale ee adeegyada bixiya si aanay macaamiishooda ula socon haddba markii ay meel galaan.

Hay'adda maamusha tartamada ganacsiga ee Jarmalka ayaa waxa ay shirkadda u sheegtay in loo baahan yahay in si weyn loo xaddido qaabka ay xogta macaamiisheeda uga uruuriso oo misana ay isugu darto.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Milkiilaha Facebook m ayaa markii hore ballanqaaday in la sameyn doono tuse cusub intii uu socday shirka F8 ee ay lahaayeen injineerrada shirkadda

Danaha la wadaago

Facebook ayaa waxa ay xogta ka uruursada goobaha ka baxsan barteeda waa marka uu qofka uu bartaasi bulshada ka soo galo barnaamij kale, ama waxayba u badan tahay in bartaasi ay isticmaalayso waxa loo yaqaan Facebook Pixel oo lagula socdo dhaqdhaqaaqaaga.

Taasi waa sababta marka aad goob cusub Facebook-ga ka soo gashid aad u arkaysid nusa saac kaddib in bartaada ay soo fuulayso xayeysiin.

Lahaanshaha sawirka Facebook Image caption Tusaha cusub ayaa waxa uu macmiilka u ogolaanayaa in uu arko baraha kale iyo barnaamijyada kale ee xogtooda siinaya Facebook-ga

Dadka sidey barnaamijkan ula falgaayaan maxayna uga dhigan tahay xayaysiiyada ganacsiga ee dhanka Facebook? Waxaan ka shaki qabaa dadka barnaamijkan isticmaalo ay kala kulmayaan wax aan wanaagsaneyn. Waxaana loo baahan yahay in hal arrin ah la ogaado mabda' ahaan mar haddii aad waddadaasi ku soo dhcacdo waxaa dhici karta iney dadku caddaan iyo madoowba y ku arkaan.

"waxayna ku xiran tahay xawaaraha aaladda internetka ay ku shaqeyso" ayey tiri shirkadda Facebook oo qalabkan cusub ka hadashay.

Stephen Max oo ah maareeyaha barnaamijyada oo sharraxayo ayaa wuxuu ku doodayaa sababta looga baahday in xogaha la uruuriyo ay tahay si looga caawiyo dadka isticmaalo "oo ay u soo bandhigaan ganacsiga ay iyagu daneeynayaan."

Haddii habkan cusub ay baaritaan ku sameeyaan milyan ka mid ah dadka isticmaala kaddibna ay go'aansadaan iney xogtaasi iska xiraan, arrintaasi waxay aragti ahaan wax u dhimeysaa dadka Facebook ganacsiga ku xayasiiya si hoosana waxay u saameyneysaa Facebook.

Haddaba arrintan saameey intee dhan ayey reebeysaa, waxaan weydiinnay Stephanie Max, waxayna tiri 20% dadka isticmaalaa habkan ee iska xira xiriirk u dhaxeeya geeddi socodka iyo xogta waxay saameyneysaa brofaaylkiisa Facebook inuu xirmo.

"Wax qaabeyn ah oo kale kuma sameyn" ayey ku jawaabtay, waxaana socda ayey tiri xog laga uruurinaya dadka isticmaala Facebook oo ay khibraddooda iyo waxyaabaha ay kala kulmeen ay su'aalo weydiisay.