Japan oo shaqaalaha ajaaniibta ah "lacag la'aan" ay shaqeeyaan

BBC-da ayaa la hadashay shaqaalaha ajaaniibta ahi ee dalka Japan ku yimid nidaamka socdaalka ee ay dowladu maamusho, waxa ayna sheegayaan in ay qabtaan shaqo aad u badan balse la siiyo mushaar aad uga yar shaqadaasi ay qabanayaan oo ah in dhar ay u sameeyaan shirkado waaweyn oo caalami ah.

Barnaamijkan ay dowladda ku keento shaqaalaha ajaaniibta ahi ayaa sanaddadii ugu dambeeyay la kulmayay dhaliilo ka dib markii ay soo bexeen warar sheegaya in shaqaalahani si xun loola dhaqmo, sida ay ku warameyso weriyaha BBC-da Stephanie Hegarty oo arrintan u kuurgashay.

Daruuro iyo daruur culus oo subax ciil leh waxay halis ugu jiraan inay jabsadaan iyadoo koox rag iyo dumar ahi ay subaxnimadii qaarkood isku fidinayaan baarkinka.

Zhang oo ah haweeney 51 jir ah ayaa ka mid ah koox shaqaale ah oo isugu jira rag iyo dumar. Shaqaalahani ayaa deggan guryo ku yaal magaalo warshado badan oo u dhow magaalada caasimadda ah ee Tokyo.

Halkaasi ayaa waxaa deggan muhaajiriinta goobahoodii shaqada ka soo cararay ee ka ashtakoonaya shirkadihii ay u shaqeynayeen.

Inkasta oo Zhang ay 51jir tahay haddana waxay u muuqataa mid ka weyn da'dasi oo waxaa durbaba wada caddaaday madaxa.

Waxa ay ku takhasustay tolidda dharka waxa ayna muddo dheer ku hamineysay in ay timaado dalkani Japan si ay kharash ugu hesho arooska wiilkeeda isla markaana ay ka caawiso in uu helo guri uu isaga leeyahay.

Zhang waa ay ku faraxday markii dowladda Japan ay ogolaatay in xitaa dadka da'da ah ay soo dalban karaan barnaamijkan xirfadleyaasha ajaaniibta ahi lagu keenayo dalkaasi.

Sanadkii 2015, waxay shaqo ka heshay shirkad sameysa dharka balse waxa ay sheegeysaa in six un loola dhaqmay, shaqaduna ay aad u adag tahay.

"Sidaan u shaqeynayay madaxa ayaa ixanuunay lugahana waan ka bararay," ayay tiri Zhang "Habeen kastaa waan ooyi jiray madax xanuun awgii."

Zhang ayaa sheegtay in shaqadu ay billaabi jirtay 6.30 aroornimo, ayna rawaaxi jirtay 12-ka saqdhexe. Sida ay sheegtay lixdii bilood ee ugu horreysay waligeed hal maalin xitaa ma aysan nasan.

"Shirkaddii aan u shaqeynayay ayaa noo sheegtay in mushaarkayaga uu ku xiran yahay saacadaha aan shaqeyni, sidaa awgeed aad ayaan u dadaaleynay."

Ka dib markii ay shaqeynaysay sanad iyo bar ka dib ayaa waxa ay ogaatay in lacag aanan lagu siin saacadaha dheeraadka ah ee ay shaqeyso. Sida ay sheegeyso, maamulka shirkadda ayaa lacagtaasi qaadanayay iyaga oo u sheegayay in mar kale la siin doono.

Laba kale oo dumar ah oo iyagana ka shaqeyn jiray shirkaddaasi ayaa sidaasi oo kale sheegay in lacagtooda loo diiday.

Waxa ay sidoo kale sheegeen in isla goobtaasi ay ka shaqeynayeen oo aysan waligood ka bixin goobtooda shaqada.

Shirkadda ay haweenkani u shaqeynayeen ayaa eedeymahaasi beenisay, waxa ayna sheegtay in Zhang mar kastaa oo saacado dheeraad ah ay shaqeyso la siinayay mushaarka saacadahaasi dheeraadka ah.

Waxay shirkaddu sidoo kale sheegtay in aysan suurtagal ahayn in qofka shaqaalaha ah bishiiba hal mar la siiyo fasax.

Shirkaddani ayaa sheegtay in aysan waxba ka jirin eedeymaha ah in shaqaalaha aanan loo ogolayn in ay ka baxaan goobtooda shaqada, waxa ayna caddeyn ahaan u soo bandhigtay sawirrada shaqaale ay Zhang ka mid tahay oo sheekeysanaya isla markaana jallaata cunaya.

Warbixn ay dowladda Japan soo saartay sanadkii 2017, ayay ku sheegtay in tacaddiyo ay ka dhacaan goobaha ay ka hawlgalaan shaqaalaha ajaaniibta ahi ee ay dalka keentay.

Waxa ay dowladdu sheegtay in baaritaan ay sameysay ay ku ogaatay in 70% ka mid ah 6,000 ee shirkadood ee ay u shaqeeyaan shaqaalahani ajaaniibta ahi ay jebiyeen shuruucda dalka isla markaana ay shaqaalahani ku shaqeeyeen saacado dheraad ah iyaga oo aan la siinayn lacago kale.

Kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha ajaaniibta ahi ayaa sheegaya in dhibaatadu inta badan ay ka jirto warshadaha sameeya dharka.

Shirkaddii ay Zhang u shaqeynaysa ayaa sheegtay in mas'uuliyiin ka socda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay baaritaan ku sameysay markii dambese lahu waayay wax dambi ah.

Qareenka u doodayay Zhang ayaa sheegaya in lacagta ka maqan muddada saddexda sano ah ee ay shirkaddaasi u shaqeynaysay ay gaareyso 50 kun oo doolar. Eedeymahaasi oo ay shirkaddaasi beenisay.

Zhang ayaa soo bandhigtay sawirrada dhar ay u toshay shirkadaha caalamiga ah ee dharka naqshadeeya ee Barneys New York iyo Comme des Garcons. Waxa ay sheegtay in iyadu ay ka mid ahayd dad yar oo shaqadoodu ay ahayd in ay tolaan dharkaasi.

Markii BBC-du ay sawirradaai u bandhigtay labadani shirkadood ayaa waxa ay sheegeen in Zhang aysan waligeed u shaqeyn balse ay baarayaan shirkadaha kale ee dharka usoo sameeya

Shirkadda Comme des Garcons ayaa baaritaan ay sameysay ka dib waxay ku ogaatay in shirkadda ay Zhang u shaqeynaysay aysan ahayn mid rasmiyan dharka u soo tosha balse waxaa hawlgeliyay shirkad kale oo qandaraas ku qaadatay tolidda dharkaasi.

Waxa ayna ballan qaaday in arrintaasi aysan mar dambe dhici doonin.

Tan iyo dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay, warbaahinta dalkani Japan ayaa aad uga hadleysay barnaamijka ay dowladda ku keento shaqaalaha ajaaniibta ahi waxaana la soo jeediyay in dhibaatada ay dadkani la kulmaan ay tahay in la xalliyo. Dowladda ayaa arrintaasi u saartay guddi gaar ah balse dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha shaqaalaha ajaaniibta ahi ayaa ku doodaya in ay waajib tahay in dowladdu ay qaaddo tallaabooyin dheeraad ah.

Ippei Torii oo xubin ka ah ururada shaqaalaha ajaaniibta ahi ayaa sheegaya in uu la kulmay kumannaan ajaaniib ah oo tacaddiyo loo geysta

Dhibaatadu ma ahan dhanka dalka Japan oo kaliya waayo inta badan shaqaalahani ajaaniibta ahi ayaa dalkan yimaada iyaga oo ay deyn ku leeyihiin shirkadaha dal-ku-galka u soo saaray.

Dhammaadkii sanadkii la soo dhaafay ayaa ra'iisalwasaaraha dalka Japan, Shinzo Abe ayaa sheegay in dalkiisu ay tahay in uu mudda shan sano ah dalkiisu uu qaadanayo shaqaale ajaaniib ah oo gaaraya 345,000 oo qof.

Dalkaasi Japan ayaa aad ugu baahan shaqaalaha ajaaniibta ahi waxaaa muuqata in hadda dalkaasi uu aad u qaato dadka muruqmaalka ahi.