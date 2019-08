Askari Maraykan ah oo si been abuurah u sheegtay in uu dhaawac yahay

Lahaanshaha sawirka CBS

Masuulyiinta gobolka Los Angeles ayaa sheegay in askari taliye ku xigeen ah uu sheegtay in nin shiish-yahan ah uu toogtay ka dib markii dirayskiisa uu si been u abuur ah u jarjaray isagoo adeegsanaya mindi.

Booliska ayaa qaaday hawlgal ballaaran oo ugaarsi ah oo ay ku doonayeen in ay ku soo qabtaan ninka toogtay sarkaal xigeenka, Angel Reinosa, kaas oo booliska ku war galiyay in u dhaawac yahay

Ciidamada waxay billaabeen baadi goobayaan "dambiilaha" loo maleynayay in uu dhaawacay Angel Reinosa.

"Waxan ku dhawacmay waqooyiga Lancaster helipad, waxaan ka dhaawacanahay garabka midig," sidaas waxaa si naxdin leh u sheegay Mr Reinosa

"Shaatigaygu wuxuu ka jeexmay midigta. Waxaan u malaynayaa in rasaastu iiga imaanayso daaqada dhismaha".

Mr Reinosa ayaa hadda shaqada laga joojiyay wuxuuna wajihi doonaa baaritaan faldambi ah ka dib markii uu been abuur sameeyay.

Arbacadii, Baadhitaankan ay boolisku sameeyeen waxay xooga ku saareen dhismaha uu sheegay in rasaasta laga soo riday. Kooxda booliska ee A SWAT oo wata baabuurta gaashaaman ayaa xidhay jidadka ku xeeran dhismaha halka saraakiisha boolisku habeenkii oo dhan ay baarayeen dilaaga been abuurka ah.

Lahaanshaha sawirka CBS Image caption Booliska ayaa qalabka gaashaaman la tagay goobta Arbacadii

Dhibaatada kaliya waxay ahayd, nabar ma lahayn. Mr Reinosa wuxuu hadda qirtay inuu sameeyay been abuur. Wuxuu mindida ku jaray jirkiisa, wuxuuna laba dalool u sameeyay shaarkii uu xirnaa.

Xilligaas lama xaqiijin Karin, waa sababta keentay in ay waqti dheer qaadato inta laga xaqiijinayo dhaawaca been abuurka ah ee Mr Reinosa u sheegtay.

Sarkaal u hadlay booliska oo lagu magacaabo Kent Wegener ayaa sheegay in ku-xigeenku "uu ku guuldareystay inuu bixiyo macluumaad la xiriira waxa ku dhiira geliyay falkan".

Mr Reinosa ayaa ka tirsanaa booliska mudo sannad ah, wuxuu ka hawlgalayay saldhiga Lancaster.