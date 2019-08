Shirkadda Facebook oo adkaysay shuruucdeeda

Lahaanshaha sawirka Reuters

Shirkadda Facebook ayaa soo bandhigtay shuruuc cusub oo khusaysa xayaysiimaha siyaasadeed, arrintan ayaa timid ka hor doorashada madaxweynenimada Maraykanka, iyadoo laga cabsi qabo in shirkadda loo adeegsado si aan habboonayn.

Dadka raba in ay xayaysiimo u sameeyaan siyaasadda ayaa hadda ka dib laga dalban doonaa in ay aqoonsigooda soo gudbiyaan, ka hor inta aan la siinin calaamad "xaqiijinaysa in ururkaasi yahay mid sax ah".

Waxay qayb ka tahay isku dayo badan oo lagu doonayo in wax looga qabto dad horay u sameeyay xayaysiimo ay ku gudbinayaan macluumaad khalad ah ama marin habaabin ah iyaga oo oga gol leh in ay ku saameeyaan codbixiyeyaasha.

Shuruucdan ayaa qaban doona Instagram oo ay leedahay shirkadda Facebook.

Xayaysiimaha lacagta lagu siiyo Facebook ayaa caan ka dhex noqday ol'oleyaasha siyaasadda iyo ururrada kale si loo bartilmaameedsado codbixiyeyaasha.

Shirkadda Facebook ayaa sheegtay in Ol'olihii Trump ee 2016 xayaysiimaha lagu bixiyay 70 milyan oo doolar.

Facebook ayaa dhaqan galinaya hanaan daah furnaan oo dal-dal ah, arrintaas oo billaabatay tan iyo markii ay soo baxeen wararka sheegaya in qolyo uu fadhigoodu yahay Ruushka ay Facebook soo galiyeen macluumaad ay ugu talo galeen in ay ku saameeyaan codayntii doorashadii madaxweynenimada Maraykanka ee 2016.

Facebook ayaa tan iyo sannadkii 2018 xayaysiimaha siyaasadda Maraykanka ku laraysay "lacag ayaa lagu bixiyay" balse sharcigaasi ma xaddidayn si xun u adeegsashada.

Shirkadda ayaa dhawaan sheegtay in ay mamnuucday Falun Gong oo lala xiriiriyay Epoch News ka dib markii warbixin ka soo baxday NBC lagu shegay in si been ah astaantooda loogu adeegsaday si dad badan loo gaarsiiyo xayaysiimaha Trump.

Mar horana saxafi ka tirsan Vice News ayay u suuragashay in uu xayaysiimo galiyo isaga oo sheeganaya in uu ka socdo madaxweyne ku xigeenka Maraykanka Mike Pence.

Sarah Schiff oo arrimahan u qaabilsan Facebook ayaa sheegtay in shuruucda cusub ay si dadban uga jawaabayso daldaloolada la arkay.

"Sanaddkii 2018 waxaan aragnay caddaymo muujinaya in si xun loo adeegsaday qirashada, sidaas daraadeed tani waa dadaal aan ku doonayno in aan ku xoojinno nidaamka," ayay tiri iyadoo la hadashay Newcastle Herald.

Aaron Reike oo madax ka ah ururka Upturn ee ka shaqeeya caddaaladda dhigitaalka ayaa BBC-da u sheegay in uu "la yaabay" in ay shirkadda ku qaadatay wakhti intaas la eg hir galintan xeerarkan.

Alex Stamos oo horay madax uga soo noqday qaybta ammaanka ee Facebook ayaa tilmaamay in ay shirkadda ku adkaan doonto in ay alaadaheeda oo dhan ka dhaqan galiso shuruucdeeda.