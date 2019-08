Maxaa dhacay tan iyo markii ay Jubbaland ka qabsoontay doorasho madaxweyne oo muran dhalisay?

Lahaanshaha sawirka JUBBALAND TV Image caption 7 maalmood ayaa kasoo wareegay markii ay doorashada madaxweynaha ka dhacday Jubbaland

Muddo hal isbuuc ah ayaa kasoo wareegtay markii ay doorashada madaxweynaha ka dhacday maamul goboleedka Jubbaland, waxaana dhacay isbadallo aan horay loo fileynin. Warbixintanna waxaan uga hadleynaa waxa isbaddalay.

22-kii bishan Agoosto, 2019, waxaa magaalada Kismaayo ka dhacay doorasho uu ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam (Madoobe), halka Cabdirashiid Xidig, oo ahaa musharraxa u taagnaa xilka madaxweynaha uu sheegay in isagana loo doortay madaxweynaha Jubbaland.

Maalin ka dib Cabdinaasir Seeraar Maax, oo musharrax kale ahaa ayaa ku dhawaaqay in loo caleemo saaray xilka madaxweynaha Jubbaland, wuxuuna sheegay in "loo baahnaa qof isagoo kale ah".

Isla Isbuucan gudihiisa, Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan aqoonsanayn doorashadaasi habka ay u dhacday, iyadoo horayna uga biyo diidsaneyd qaban-qaabada doorashada iyo sida wax loo wadaba.

Warsaxaafadeed ay dowladda federaalka ka soo saartay doorashada Jubbaland waxay ku sheegtay in ay "ka walaacsan tahay, kana xun tahay" waxa ay ku tilmaamtay "is-caleemo saar baalmarsan habraaca doorashooyiinka, dastuurka iyo shuruucda Soomaaliya".

Beesha caalamka ayaa ka aamustay natiijooyinka ka soo baxay doorashada Jubbaland.mana jirto ilaa waqtigan cid ka hadashay.

Qaramada Midoobay oo markii hore dalbatay in wax laga baddalo hannaanka doorashada ayaan wax war ah oo kale kasoo saarin sida ay wax u dhaceen.

Waxa billowday kulamo ay yeesheen qaar kamid ah musharaxiinta isbadal doonka ahaa ee u taagnaa doorashada xilka madaxweynaha Jubbaland.

Sheekh Maxamed Ibrahim Shakuul ayaa billaabay banaamij uu uga gogol xaarayo in dhinacyada kala duwan ay miiska isugu yimaadaan.

Lahaanshaha sawirka Dr. Sheik Mohamed Shakul Image caption Sheekh Shakuul ayaa sheegay inuu xal u raadinayo dhinacyada is haya

Waraysi uu BBC-da siiyay ayuu kaga hadlay in mudo kooban ay jiraan guulo dhanka wada hadalada ah oo ay yeesheen dhinacyada siyaasada Jubbaland.

''Waxaa ii muuqda in tanaasul uu jiro waayo dadku waxay wax isla gaari karaan marka ay wada hadlaan, wax kasta waa lagu heshiin karaa wayna jirtaa in ay is arkeen dhinacyada kala duwan, wax walbana meel fiican ayay marayaan, laakiin howshan marka aan dhamayno waa muhiim in aan u gudubno xallinta khilaafka ka jira ilaa heer federaal", ayuu yiri Sheekh Shakuul.

Sheekan oo horay mar ugu tartamay doorashada madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in sakhsi ahaan uusan la dhacsaneyn hannaankii doorashada loo fuliyay laakiin mar walba uu wadaxaajood muhiim yahay.

"Waan sheegnay in dhammaan doorashooyinkii ka dhacay Jubaland inaysan sharciga waafqsaneyn. Laakiin marka ay xeerarku shaqeyn waayaan waxaa la isticmaalaa xal, waxaa kala jira xal iyo xeer, qof walba dastuutii ayuu daraf ka heystaa oo uu leeyahay dhankeyga ayaa saxan, marka waa in caqliga laga shaqeysiiyo ayaan aaminsanahay", ayuu yiri.

Inkastoo Sheekh Shakuul uu carrabka ku adkeeyay inay billaabeen howsha dib u heshiisiinta ah, kulamo dhinacyada is haya dhex marayna ay jiraan, haddana mid ka mid ah siyaasiyiinta ku dhawaaqay madaxweynenimada ayaa sheegay inuusan wali tallaabo u qaadin kulamo waanwaan ah.

Lahaanshaha sawirka JUBBALAND TV Image caption Cabdinaair Seeraar wuxuu sheegay in loo doortay xilka madaxweynaha Jubbaland

Cabdinaasir Seeraar Maax ayaa BBC-da u sheegay inuusan cidna la kulmin, wax xallinta khilaafka ahna uusan cidna kala hadlin.

''Isbuucan qolo walba waxay ka nasanaysay ol'olihii doorashada, haddana waxaan u gudbi doonnaa wixii aan qaban lahayn, anagu cidna lamaanaan kulmin, balse wada hadal maannaan diidin, halkan doorasho ayaan ka rabnay waana la afduubay, anagu waxaan leenahay halagu soo celiyo doorashadii jidkeedii si dadka Jubbaland ay u heshiiyaan''

Maamulka jubbaland ayaa sheegay in ay meesha ka saareen xayiraad ay sheegeen in ay horay ugu soo rogeen masuuliyiinta dawladda federaalka, kuwaasoo ay ka mamnuuceen in ay kasoo dagaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaanyo

Waxa jirta tallaabo kale oo ay Dawlada Federaalka Soomaaliya qaaday, taasoo ah inay amar ku bixisay in diyaaradaha ku socoda ama ka imaanaya magaalada Kismaanyo kuna jeeda wadanka dibadiisa ama ka yimidba ay marka hore ka dagaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde, ee magaalada Muqdisho.

Xaaladda ayaa u muuqata mid dhinacyo badan khuseysa, lamana saadaalin karo waxa xiga ee khuseeya siyaasadda Jubbaland.

Warsaxaafadeed kasoo baxay golaha wasiirada ee xukuumadda Federaalka

Golaha Wasiirrada ee Xukuumadda Federaalka ayaa taageeray go'aankii Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay ka Qaadatay Doorashooyinkii Jubaland "ee Baal Marsanaa Habraaca Doorashooyinka".War saxaafadeed kasoo baxay kulankii Wasiirrada ee maanta ayaa lagu yiri: "Golaha Wasiirraada Xukuumadda Federaalka ayaa taageeray go'aankii Wasaaradda arrimaha Gudaha ee 22kii bishan Agoosto ay ku caddeysay inaysan oqoonsaneyn natiijooyinkii kasoo baxay doorashooyinkii aan loo marin habraaca saxda ah ee ka dhacay Kismaayo".Golaha ayaa sidoo kale Wasaaradda Arrimaha Gudaha faray inay Golaha hor keento habraac faahfaahsan oo lagu xallinayo xaaladda Jubbaland, si loo badbaadiyo hay'adaha dowliga ah ee Jubaland.Kulankan oo uu shir guddoominayay ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda mudane Xasan Cali Khayre ayaa goluhu waxay uga hadleen xaaladda deegaannada Jubaland, iyaga oo isla qaatay muhiimmadda ay leedahay in la dhiso maamul dimuqaraadi ah oo ka jawaabi kara rabitaanka dadka reer Jubbaland.