Garsoore Maxkamadeed oo loo heysto fal ay sameysay xilli ay dacwad dhageysaneysay

Lahaanshaha sawirka Thinkstock Image caption Garsooraha maxkamadda ayaa wajaheysa in laga qaado tallaabo dhinaca anshaxa ah

Haweeney garsoore ka ah maxkamad uu fadhigeedu yahay magaalada Malindi ee dalka Kenya ayaa la filayaa inay wajahdo tallaabo dhinaca anshaxa ah oo ka dhan ah iyada, ka dib markii lagu eedeeyay inay carqaladeysay dhageysiga dacwad ka socotay maxkamaddii ay fadhisay.

Dr Julie Oseko ayaa loo heystaa in iyadoo howsha maxkamaddu socoto ay iska gashay internet-ka telefoonkeeda, ayna qeybta farriimaha dad kula sheekeysaneysay.

Dacwad cabasho ah oo ka dhan ah garsoorahan ayaa loo gudbiyay waaxda caddaaladda ee dalka Kenya(JSC), iyadoo lagu eedeeyay in Dr Oseko ay sidoo kale qolka maxkamadda ka baxday, si ay ula hadasho qof telefoonkeeda soo wacay, xilligaasna ay dacwaddu dhexda mareysay.

Wargeyska Daily Nation iyo qaar kale oo ka mid ah warbaahinta Kenya, sida Kenya 24News ayaa sheekadan tabiyay, waxayna sheegeen in haweeneydaas ay wajihi karto tallaabo dhinaca astuubta ah.

Lahaanshaha sawirka Nation Media Image caption Garsoore Dr Julie Oseko

Ninka eedeyntan usoo jeediyay garsooraha, ayaa magaciisa lagu sheegay Elsek Osman oo 54 jir ah.

Ninkan oo u dhashay dalka Turkiga, isla markaana maalqabeen ah ayaa qudhiisa loo heystaa eedeymo la xiriira inuu faroxumeeyay carruur.

Mr Osman ayaa dacwadda uu garsooraha u qabo ku xusay in Dr Oseko ay dooneysay inay ka bax-baxsato kiiskiisa, wuxuuna sheegay in dayacaadda ay ku sameysay dacwadda ay sababtay in la heli waayo markhaatiyaal.

Warqadaha maxkamadda, oo uu arkay wargeyska Daily Nation ayaa muujiyay in xilli ay ciyaalka la sheegay in la faroxumeeyay ay markhaati bixinayeen ay garsooraha mashquul ku ahayd Telefoonkeeda.

Dacwdada ka dhanka ah Dr Oseko, oo ay gadaal ka riixayaan qareennada Mr Osman ayaa lala kaashanayaa warqad dhaar ah oo muujineysa in garsooraha ay si maqane jooga ah uga qeyb galeysay dhageysiga dacwaddaas.