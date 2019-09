Dagaalka Yemen: Xulafada Sacuudiga oo duqaymo ku dilay in kabadan 100 ruux

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Shaqaalaha caafimaadka ee Hay'adda Laanqayrta Cas iyo maydad ka ag muuqda

In akabadan 100 ruux ayaa ku dhintay dalka Yemen ka dib markii xulafada uu Sacuudigu hoggaaminayo ay weerarro badan ku qaadeen xarumo dad lagu hayo, sida ay sheegtay Hay'adda Laanqayrta Cas ee caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo ICRC.

ICRC ayaa sheegtay in ay dawaysay 40 ruux oo ka badbaaday weerarkii Axaddii ka dhacay magaalada Dhamar.

Dadka deegaanka ayaa ku warramay in ay maqleen lix weerar oo dhanka cirka oo habeennimadii la gaystay.

Xulafada uu Sacuudigu hoggaamiyo oo taageera dawladda Yemen ayaa sheegay in ay weerarka ku burburiyeen xarun ay yaalleen diyaradaha aan duuliyuhu la socon iyo gantaallo.

Jabhadaha Xuutiyiinta ah ee gacan saarka la leh Iiran oo dagaal kula jira dawladda Yemen iyo xulafada uu Sacuudgu hoggaaminayo ayaa sheegay in ay duqaymahaasi ay ku habsadeen xarun ay u adeegsanayeen xabsi ahaan, hay'adda ICRC ayaa sheegtay in ay halkaas horay ugu booqatay dad lagu xiray.

Franz Rauchenstein oo ah madaxa ergayada hay'adda ICRC ee dalka Yemen ayaa sheegay in hay'addu ay maydadka ka soo saaray goobta ay duqayntu ka dhacday, wuxuuna tilmaamay "in ay aad u yartay" rajada laga qabo in dad kale oo nool laga soo saaro burburka hoostiisa.

Yemen waxaa ka socday dagaal tan iyo sannadkii 2015, markaas oo Xuutiyiintu ay ku qasbeen madaxweyne Cabdulrabah Mansuur Haadi iyo golahiisa wasiirrada in ay isaga cararaan magaalada caasimadda ah ee Sanca. Sacuudiga ayaa tageera madaxweyne Haadi, waxayna hoggaamiyaan xulafo gobolka ah oo weerarro dhanka cirka ah ku qaada jabhadaha.

Xulafada ayaa weerarro badan qaada waxayna qarka u saaran yihiin in ay maalin walba weerro dhanka cirka ah gaystaan, dhanka kalana Xuutiyiintu waxay badanaa gantaalo ku garaacaan Sacuudi Carabiya.

Dagaalka sokeeye ee Yemen ayaa horseeday masiibadii ugu darnayd ee banii'aadminimo ee adduunka, in kabadan 80% bulshada halkaas ku nool oo tiro ahaan noqonaysa in ka badan 24 milyan ayaa u baahan caawimaad banii'adminimo ama magangalyo, dadkas waxaa ka mid ah 10 milyan oo ruux oo noloshoodu ku tiirsan tahay gargaarka.

In kabadan 70,000 oo ruux ayaa la rumaysan yahay in ay dagaalka ku dhinteen tan iyo sannadkii 2016, sida ay qiyaastay Qaramada Midoobay.