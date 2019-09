Boris Johnson oo dagaal hor leh wajahaya

Lahaanshaha sawirka EPA

Ra'iisulwasaaraha Britain Boris Johnson ayaa wajahaya dagaal hor leh ka dib markii baarlamaanku ay dhadhansiiyeen guuldarradii u horraysay, arrintaasna waxaa iska kaashaday xildhibaannada xisbigiisa ka fallaagoobay iyo kuwa mucaaradka ah ee ka soo horjeeda in Britain ay ka baxdo Midawga Yurub iyadoo aan wax heshiis ah la gaarin.

Xildhaanno 328 ayaa aqlabiyadda helay iyadoo kuwa ra'iisulwasaaraha la safnaana ay noqdeen 301, sidaas ayaana lagagala wareegay ajendihii, waxaana u suuragashay in ay codsadaan qorshe dib loogu dhigayo ka bixitaanka Britain ee Midawga Yurub.

Ra'iisulwasaaraha ayaa sheegay in uu ku dhawaaqi doono doorasho guud haddii lagu qasbo in uu codsado in wakhtiga loo kordhiya xilliga ka bixitaanka oo hadda ku eg 31 bisha oktoobar.

Xildhibaannada ayaa hadda u codayn doona in dib loo dhigo wakhtiga ay Britain ka baxayso Midawga Yurub.

Jeremy Corbyn ayaa sheegay in loo baahan yahay in la meelmariyo sharci gabi ahaaba meesha ka saaraya in Britain ay ka bixi karto Midawga heshiis la'aan, ka hor inta uusan xisbigiisu ogolaan in doorasho guud loo dareero.

Downing Street ayaa sheegay in 21 ka xildhibaan ee ka falaagoobay intii ay socotay codayntii Talaadadii laga saari doono xisbiga.

Xubnaha fallaagoobay waxaa ka mid ah kuwo miisaan badan ku leh xisiga talada haya, sida Ken Clarke oo baarlamaanka ku soo jiray ku dhawaad 50 sano.